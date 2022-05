Fiestas NA+ Tudela no ha fijado la ubicación de las ferias a dos meses de las fiestas Estudia varias zonas y, pese a que dijo que no podían ir en el Prado por orden de la CHE, ahora no descarta esa posibilidad: “Todas las opciones están abiertas”









fiestas de Santa Ana de Tudela (del 24 al 31 de julio), el Ayuntamiento todavía no ha decidido dónde se instalarán las ferias. El equipo de gobierno de NA+ se encuentra analizando distintas alternativas a la tradicional ubicación en el paseo del Prado, toda vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha trasladado la imposibilidad de colocar allí las atracciones al tratarse de una zona inundable. A poco más de dos meses para el inicio de las, el Ayuntamiento todavía no ha decidido dónde se instalarán las ferias. El equipo de gobierno de NA+ se encuentra, toda vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha trasladado la imposibilidad de colocar allí las atracciones al tratarse de una zona inundable. En cualquier caso, el alcalde, Alejandro Toquero, apuntó este lunes que todas las posibilidades "están abiertas", incluso la de llegar a un acuerdo con la CHE, "con la que estamos en contacto desde hace tiempo", para poder instalar las ferias en la misma ubicación. Esta alternativa es factible ya que las obras del futuro corredor verde, que discurrirá a lo largo del paseo del Prado, podrían no empezar antes de fiestas. "Por eso todavía no hay nada decidido, aunque lo que es seguro es que, a partir de 2023, las ferias no podrán instalarse allí ya que ya habrá obras", apuntó el primer edil, quien aseguró que en el equipo de gobierno "seguimos trabajando en distintas ubicaciones porque en esta cuestión entran temas como planes de seguridad, garajes, etc...". LA OPINIÓN DE LA OPOSICIÓN La portavoz del grupo de I-E en el Ayuntamiento de Tudela, Olga Risueño, criticó la "falta de previsión" de NA+ en esta cuestión. "Estamos a mediados de mayo, a dos meses de las primeras fiestas tras el parón por la pandemia, y todavía no sabemos dónde se van a instalar las ferias. Reconocemos que es una cuestión compleja, pero si en estos tres años el equipo de gobierno hubiera trabajado en el tema, quizás ahora no se encontraría en esta situación", dijo Risueño, quien pidió a NA+ que, "en cuanto tome la decisión de dónde ubicar las ferias, hable con los vecinos afectados". Por su parte, el portavoz del PSN, Ángel Sanz, calificó el proceder de NA+ como "oscurantista y opaco". "En las fechas en las que estamos, ya deberían tener la ubicación decidida, pero todavía no nos han comunicado nada ni se han reunido con los vecinos", apuntó Sanz, quien solicitó al equipo de gobierno "que se nos presenten diferentes alternativas basadas en criterios técnicos y que, por supuesto, se tenga en cuenta el descanso de los vecinos". "El Ayuntamiento cuenta con terrenos dotacionales para poder ubicar las ferias y que están cerca del casco urbano. Pero si finalmente se instalan lejos de la ciudad, se deberá garantizar un servicio de transporte seguro", explicó Sanz. El paseo de los Poetas, posible alternativa

Una de las posibles ubicaciones para las ferias de las fiestas de Tudela es el entorno del parque del Queiles, concretamente en el paseo de los Poetas, donde cada sábado se instala el tradicional mercadillo de la ciudad. Vecinos de la zona ya han mostrado su malestar ante esta posibilidad "por los ruidos y suciedad que podría generar una actividad así". "Nosotros sabemos la basura que queda en el parque y junto al río tras cada mañana de mercadillo, con lo que tener aquí la feria todos los días de fiestas sería multiplicar eso por mucho más", afirman algunos de los vecinos, quienes abogan por "sacar las ferias fuera del casco urbano". "No nos queremos ni imaginar lo que sería tener una noria en la puerta de casa", indican los vecinos, que ya tienen "todo preparado para hacer lo que haga falta si finalmente se confirman los rumores que estamos escuchando estos días y las ferias se instalan aquí".

