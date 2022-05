El alcalde de Tudela interpone una demanda contra Ernai Gazte Kultur Elkartea

El representante legal del primer edil en este proceso, Guillermo Chaverri Repáraz, ha indicado que esta comparación "constituye una evidente intromisión ilegítima en el derecho al honor del señor Toquero Gil en tanto que lo humilla profundamente".

En este sentido, la demanda defiende que "comparar a un alcalde de un partido democrático en Tudela, que ejerce como miembro electo de una corporación democrática, con un asesino genocida como fue Hitler no es libertad de expresión sino una evidente intromisión ilegítima en el derecho al honor merecedora de reproche".

Toquero ha indicado que "siempre he asumido la crítica política como parte del juego democrático, pero compararme públicamente con una imagen de Hitler durante la celebración del congreso nazi en Nuremberg en 1936 no es libertad de expresión y tengo que decirlo bien alto". "Hitler fue un asesino que marcó un antes y un después en la historia mundial como líder de un exterminio basado en barbaridades tan execrables como la pureza de algunas razas; quienes me comparan con él, solo tienen intención de atacarme personalmente, atentando contra mi honor. No lo voy a consentir porque, entre otras cosas, tengo familia y un honor con el que presentarme ante mis ciudadanos", ha añadido.

Respecto a los demandados, el alcalde de Tudela los ha calificado de "cobardes" porque "se escudan detrás de redes sociales y en pintadas y actos incívicos por toda la ciudad, sin participar de la vida real de la sociedad tudelana que los repudia", ha dicho en referencia a las pintadas aparecidas en las paredes de varios edificios públicos y privados el pasado fin de semana con la rúbrica del Ernai.

En este sentido, se ha dirigido también a aquellos cargos públicos que, tras la publicación del tuit, mostraron su aprobación pulsando like. "Ni siquiera voy a nombrarlos porque fueron más las personas con responsabilidades públicas que me apoyaron que los que tuvieron encima la desfachatez y la poca vergüenza de dar 'me gusta' a la publicación. Se califican solos y nos dejan claro que sigue habiendo quienes, ya blanqueados y presentados como personas respetables con sillones en el Parlamento y en el Congreso, manejan los hilos de los títeres más jóvenes de la izquierda abertzale", ha denunciado.

Además, Toquero ha recordado que "yo no soy alcalde porque sí, detrás de mi cargo hay personas que me votaron democráticamente y contra cuyo honor se atenta también de forma despreciable".

La demanda solicita que se declare que la imagen en la que se hace pasar a Alejandro Toquero por Adolf Hitler en la cuenta de Ernai Tutera constituye una intromisión ilegítima en el honor del alcalde y que se condene a la demandada a publicar a su costa el fallo de la sentencia en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante, es decir, en el perfil oficial de Ernai Tutera en Twittter o en un medio alternativo equivalente si en el momento de dictarse sentencia, dicha cuenta no existiese.

También se pide que se condene a la demandada a retirar de esta red social y del caché la citada imagen y que se indemnice el daño moral causado del demandante con 5.000 euros.