Tudela estudiará declarar Herrerías y Mercadal Zona Acústicamente Saturada

Con esta nueva ordenanza, el consistorio ribero busca modernizar una normativa que, como apunta el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, ha quedado “desfasada” ante el crecimiento del parque de motos, ciclomotores y análogos experimentado durante estas dos últimas décadas, y a la proliferación de locales de ocio “cuyo mayor aliciente se basa en la música emitida a niveles sonoros muy elevados, que producen una importante agresión sonora a las viviendas del entorno de estos establecimientos, fundamentalmente en los fines de semana, no permitiendo el descanso de sus moradores”.

Según afirma Pérez, una de las zonas susceptibles de ser considerada ZAS es la que comprende las calles Herrerías y Mercadal de la parte vieja, donde se concentra el mayor número de quejas provocadas por los ruidos de los bares.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Como recoge la ordenanza, la declaración de una zona como ZAS debe venir precedida de la realización, por parte del Ayuntamiento, de un estudio que constate la superación en esa zona de los niveles de ruido. Posteriormente, el consistorio determinará las calles incluidas en la ZAS y las medidas correctoras que considere.

Entre estas medidas está la de no otorgar nuevas licencias de actividades potencialmente ruidosas; no permitir la modificación o ampliación de actividades, salvo que lleven aparejadas la disminución de los valores de inmisión; limitar el horario de funcionamiento de las actividades y establecimientos existentes; imponer las medidas correctoras necesarias a las actividades que se desarrollan en la zona y a los establecimientos existentes en la misma: o imponer normas más restrictivas al funcionamiento de nuevas actividades.

Según recoge el borrador de la ordenanza, “las medidas adoptadas se mantendrán en vigor en tanto en cuanto no quede acreditada la recuperación de los niveles superados mediante un nuevo informe técnico que resuelva el cese de la declaración de ZAS”.

OBLIGADOS A ACTUAR

Pérez destacó el consenso existente entre los tres grupos municipales en el Ayuntamiento de Tudela (NA+, I-E y PSN) y que la intención es aprobar inicialmente la ordenanza en el pleno ordinario de este mes. Posteriormente se abrirá un plazo de alegaciones para, una vez resuelto este trámite, llevar a cabo la aprobación definitiva para el pleno de junio y su entrada en vigor tras su publicación en el BON.

“Se trata de una actualización normativa que nos hemos visto obligados a realizar, ya que este tema ha generado numerosas quejas vecinales. No va contra nadie, sino que busca garantizar el derecho al descanso, tal y como han recogido los tribunales en múltiples ocasiones”, indicó el edil de Urbanismo, quien señaló que la nueva ordenanza “no supondrá más restricciones en cuanto al nivel de sonido y música que ya imperan en el actual Real Decreto”.

Por ello, Pérez quiso hacer un llamamiento a la tranquilidad al sector hostelero. “Quien actúe correctamente, no tiene nada que temer. El problema puede llegar si no se cumple la normativa y se empiezan a acumular sanciones”, explicó Pérez.

SANCIONES

Infracciones leves

a) Con multa de hasta 600 €.

b) Suspensión temporal de las autorizaciones o licencias municipales en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, durante un plazo no superior a un mes.

c) Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones por un máximo de seis meses.

d) No poder acogerse a la ampliación horaria de cierre en el primer periodo correspondiente a que la sanción sea firme.



Infracciones graves

a) Con multa desde 601 € hasta 12.000 €.

b) Suspensión temporal de las autorizaciones o licencias municipales en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, durante un plazo entre un mes y un día, y un año.

c) Clausura temporal de las instalaciones por un periodo de tiempo comprendido entre un año y un día, y dos años.

d) Precinto temporal de equipos, máquinas o equipos.

e) No poder acogerse a la ampliación horaria de cierre durante un año a partir de que la sanción sea firme.



Infracciones muy graves

a) Con multa desde 12.001 € hasta 300.000 €.

b) Suspensión temporal de las autorizaciones o licencias municipales en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de su vigencia por un periodo de tiempo comprendido entre un año y un día y cinco años.

c) Clausura de las instalaciones, definitiva o temporal por un periodo de tiempo comprendido entre 2 años y un día y 5 años.

d) Precintado definitivo de equipos, máquinas o vehículos.

e) Prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades.

f) No poder acogerse a la ampliación horaria de cierre durante dos años a partir de sanción firme.