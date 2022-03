Un “esperpento” de pleno en Tudela

del lunes fue uno de los plenos ordinarios que celebra cada mes el NA+, I-E y PSN debatieron durante cerca de cuatro horas, dieron no solo para aprobar la plantilla del consistorio de 2022 o mociones como la de rechazo a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez a aceptar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, entre otros temas. Y es que, y no por primera vez, estos ‘extensos’ debates fueron acompañados de acusaciones entre algunos ediles del equipo de Gobierno y oposición, consideraciones de falta de respeto... Todo ello ante cerca de 20 vecinos del Casco Antiguo que, como adelantó ayer este periódico, ocuparon los asientos del público para trasladar al Ayuntamiento, al término del pleno, su hartazgo por los problemas de ruido que padecen con algunos bares que “no cumplen la normativa”, y demandarle soluciones. Una demanda que, tras horas de espera, pudieron hacer efectiva sobre las 21 horas. Elque celebra cada mes el Ayuntamiento de Tudela . Y sus temas a tratar, que los ediles del equipo de Gobierno dedebatieron durante cerca de, dieron no solo para aprobar la plantilla del consistorio de 2022 o mociones como la de rechazo a la decisión del Gobierno dea aceptar el plan marroquí de autonomía para el, entre otros temas. Y es que, y no por primera vez, estos ‘extensos’ debates fueron acompañados de acusaciones entre algunos ediles del equipo de Gobierno y oposición, consideraciones de falta de respeto... Todo ello ante cerca de 20 vecinos del Casco Antiguo que, como adelantó ayer este periódico, ocuparon los asientos del público para trasladar al Ayuntamiento, al término del pleno, su hartazgo por los problemas de ruido que padecen con algunos bares que “no cumplen la normativa”, y demandarle soluciones. Una demanda que, tras horas de espera, pudieron hacer efectiva sobre las 21 horas.

CUESTIÓN DE "VERGÜENZA"...

Mientras estos vecinos esperaban, y cuando el pleno llegaba a su final con el turno de Ruegos y Preguntas, la portavoz de I-E, Olga Risueño, dijo: “Este pleno sí que ha sido un esperpento”, dirigiéndose a Carlos Aguado (NA+), quien previamente, en el debate de la moción del Sáhara que planteó I-E, había dicho que con la misma se quejaba ante la decisión del Gobierno de España “al que ellos pertenecen”, afirmando que Alberto Garzón, de IU, es ministro del mismo. “El colmo fue cuando los diputados de Unidas Podemos que votaron no a que Sánchez diera explicaciones sacan la bandera del Frente Polisario para quejarse al Gobierno que pertenecen. Si esto no es esperpento, que venga Valle-Inclán y nos lo digan”, había expresado.

Risueño expuso que “personalmente, me da bastante vergüenza que haya habido tanta gente del público que haya acudido a esto, porque no sé que gracia tiene”. “O sea, hemos hablado de todo, nos hemos acusado de todo, hablando del Sáhara. Si consideran que eso es lo que tenemos que hacer en un pleno...”, afirmó antes de dirigirse nuevamente a Aguado para responderle a una anterior afirmación en la que les dijo que si estaban indignados porque Sánchez les había mentido, que dimitiera “el ministro”. En concreto, Risueño le dijo que “podría hacer usted lo mismo que nos ha pedido y romper el Gobierno de NA+ porque Ciudadanos -al que pertenece- son antiforalistas”. “Si entramos en ese juego, podemos tener para todos. I-E no está en el Gobierno de España porque solo existe en Navarra”, añadió.

Seguidamente, Risueño afirmó compartir las palabras del alcalde, Alejandro Toquero, “de que ojalá tuviéramos más educación los políticos y las políticas que nos sentamos aquí todos los días en aras a la convivencia”. “Pero no sé si casualmente lo ha dicho hoy con público delante”, señaló, al tiempo que le pidió que hiciera esto extensible a todos los ediles, no solo a los de la oposición, ya que “pasa en todos los plenos y, fundamentalmente, cuando habla Ángel Sanz (PSN) hay ediles de NA+ que no paran de hablar y no lo dice ni una sola vez. Así que respeto a todos”, expuso.

... Y DE MENTIRAS

Con esta intervención, Risueño se refería a las palabras que le había dirigido previamente Toquero a Sanz, quien durante el debate plenario les había dicho a los concejales de NA+ Pedro González y Martín López que tenían poca vergüenza. “Podemos debatir, pero decir a un compañero que no tienes vergüenza es excesivo. Le pediría que no volviera a usar esa frase. Vergüenza tenemos mucha y estamos todos para trabajar por los tudelanos. Guardémonos un poquito de respeto”, le había respondido Toquero a Sanz.

En este sentido, Risueño consideró que “decir que tiene poca vergüenza un político, a lo mejor es una palabra poco adecuada”. “Yo procuro no hacerlo, pero tampoco es adecuado decir a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que es una mentirosa, así que apliquémonos el cuento todos” señaló, en referencia a unas declaraciones de Toquero en las que había afirmado que Chivite había mentido a los tudelanos con la Carta de Capitalidad.

Toquero incidió en que el edil de I-E que había defendido la moción del Sáhara es de IU, “que está en el Gobierno de España, y cuanto menos es curioso”. Respondió a Risueño que “tiene usted igual parte de razón cuando dije esas palabras gruesas a Chivite”, pero añadió que “es una realidad”, ya que prometió la Carta de Capitalidad “y estamos viendo que ha faltado a la verdad”.

Dijo que esa carta era una apuesta “de los tres grupos que estábamos aquí en 2019, lo que pasa es que nos hemos quedado solos, a tiempo están de recapacitar”, dijo a I-E y PSN. “¿Cuánto tienen que estar tragando ustedes en Pamplona y Tudela para defender lo indefendible? Alguien ha mentido a los tudelanos, pero NA+ no ha sido. ¿Qué mensaje estamos dando a los ciudadanos? ¿Que lo que les prometemos luego lo podemos cambiar cuando gobernamos? Entonces no lo prometan. No voy a parar hasta ver a mi ciudad justamente financiada”, comentó.

“Nosotros tampoco mentimos y ustedes si que están mintiendo con una carta que ya no existe en la Ley de Haciendas Locales”, contestó Risueño. Por su parte, Ángel Sanz (PSN) señaló que “estamos en un salón de plenos, no en un bar”, y afirmó que no había dicho a los dos concejales ya citados de NA+ que no tienen vergüenza. “He dicho que tienen poca vergüenza, y lo vuelvo a repetir”. Rogó al alcalde que “cuando se refiere a la oposición diciendo que tienen que ser educados y guardar las formas, también lo haga con sus compañeros del equipo de Gobierno, que no lo hace”.