Las mejoras en la vía de Castejón a Logroño, a información pública

Castejón y Logroño permitirán reducir el viaje 18 minutos, desde los 48 minutos actuales a 30 minutos, con una “sensible mejora de la calidad del servicio”. Así lo aseguró este jueves el Ministerio de Movilidad al anunciar que el estudio informativo sobre las actuaciones que se harán en ese tramo se someten a información pública. Las mejoras que se van a realizar en la vía actual entrey Logroño permitirán reducir el viaje 18 minutos, desde los 48 minutos actuales a 30 minutos, con una “sensible mejora de la calidad del servicio”. Así lo aseguró este jueves el Ministerio de Movilidad al anunciar que el estudio informativo sobre las actuaciones que se harán en ese tramo se someten a información pública.

Lo que no se ha incluido es la construcción de la variante de Castejón, que bordearía la localidad por el sur, ya que “sólo tenía interés si se hubiese realizado un nuevo corredor completo” Zaragoza-Castejón-Logroño, se detalla en el estudio. Dado que “el nuevo enfoque” es “acondicionar la línea actual”, el trazado partirá de la actual estación de Castejón y se eliminará esa pequeña variante. No obstante, no se descarta construirla en el marco de las actuaciones que se realizarán en el tramo que unirá el corredor navarro con Zaragoza, agrega.

NO ES UN CORREDOR DEL TAV

Como se indicaba, las alternativas propuestas para ese tramo del tren entre Castejón y Logroño, y aunque el Ministerio las incluya en el corredor Atlántico-Mediterráneo de alta velocidad, son obras de mejora de la vía, de acondicionamiento de la misma, ya que el ancho seguirá siendo el ibérico y no el internacional, y no se hará una plataforma con una vía doble como se está construyendo en Navarra.

No obstante, el Ministerio destacó que permitirá velocidades de circulación de 200 a 220 kilómetros por hora. Está diseñada para el tráfico de trenes de pasajeros y de mercancías.

La velocidad actual de la línea es de 140 km/hora con tramos en los que no se puede circular a más de 100km/h.

El trayecto de la alternativa propuesta tiene aproximadamente 70,5 km., de los que 20,1 km corresponden a variantes de trazado y 2 km a túneles.

En La Rioja, incluirá una variante en la zona de Alcanadre y se completará con la variante de Rincón de Soto, que ya contaba con estudio informativo aprobado y que está en desarrollo por parte de Adif.

LAS OBRAS DEL TAV EN NAVARRA

En Navarra se está construyendo la plataforma del corredor ferroviario de alta velocidad que unirá Pamplona con Castejón. Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo del TAV entre Tafalla y Campanas y está en redacción el proyecto que unirá el corredor en Castejón con la vía ferroviaria convencional que discurre entre Bilbao y el barrio zaragozano de Casetas, 5 km que incluirán un viaducto.

Con esta conexión sur se podrá utilizar el corredor de alta velocidad antes de que se realice el resto del TAV que lo unirá por el sur con Zaragoza y por el norte con la llamada Y vasca. Ambos tramos todavía no están ni proyectados.

Luego está por ver si se hará el estudio para sacar las actuales vías del tren fuera de Tudela como incluyó el malogrado acuerdo que alcanzó UPN con Moncloa y el PSOE a raíz de la votación de la reforma laboral, actuación que el Ministerio había descartado.