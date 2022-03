Se duplica el número de delitos contra la seguridad vial en Tudela

La Policía Municipal de Tudela realizó en 2021 un total de 203 detenciones -84 más que las 119 del anterior ejercicio-, siendo las más numerosas las llevadas a cabo por delitos contra la seguridad vial, que prácticamente se han duplicado, pasando de 52 en 2020 a 91 el año pasado. Unas detenciones que se produjeron por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida o sin carné, según explicó este viernes el jefe del cuerpo local de seguridad, Juan Cruz Ruiz, quien alertó de que parece que “la gente está perdiendo el respeto a este tipo de delitos, como beber y luego conducir, o gente a la que le retiran el carné tras perder todos los puntos y sigue conduciendo, que son muy peligrosos ya que está directamente relacionado el aumento de estos delitos con el número de accidentes de tráfico, que también subieron notablemente”. En concreto hubo 603 accidentes frente a 452 del anterior ejercicio, de los que en 522 hubo heridos -75 leves y 14 graves- y ningún fallecido.

En este sentido, indicó que el número de pruebas de alcoholemia que realizó la Policía Municipal en 2021 “se multiplicó por seis respecto a 2020, pasando de 406 a 2.613, y hubo que tramitar el doble de atestados al juzgado”, expuso.

Este aumento de delitos contra la seguridad vial se refleja en la memoria de actividad del cuerpo local de seguridad de Tudela dada a conocer este viernes. Del resto de detenidos, los más numerosos fueron 28 por violencia de género -7 más que en 2020-, 17 por atentado y resistencia contra la autoridad, 15 por robo con fuerza en las cosas, 10 por hurto, 8 por robo con violencia en las personas y otros 8 por orden de busca y captura, 5 por lesiones, 4 por amenazas y otros 4 por violencia doméstica, 3 por abuso sexual, 3 por tráfico de estupefacientes, y también 3 por desobediencia a la autoridad. Respecto a violencia de género, el sistema de seguimiento Viogen que lleva a cabo la Policía Municipal asistió a 80 mujeres frente a las 82 en 2020.

MÁS PELEAS EN LA CALLE

Juan Cruz Ruiz alertó, además, del aumento “muy notable” de peleas en la vía pública -se intervino en 91 frente a 57 en 2020-. “También se han duplicado con respecto al año anterior las incidencias por problemas con personas agresivas y las quejas por problemas entre vecinos en dos años también se han duplicado”, indicó.

Consideró que la ‘salida’ de las restricciones de la pandemia hizo que la gente, “que se sentía como casi enjaulada en sus casas”, saliera “con muchas ganas de hacer de todo”.

En cuanto al total de incidencias atendidas, dijo que en 2020 habían bajado casi mil -de 6.441 en 2019 a 5.526-, y en 2021 “hemos aumentando las de 2019”, alcanzando las 6.774. “Esto significa que el servicio de la Policía Municipal prácticamente está desbordado porque no damos a basto ya casi a atender todas las incidencias que se producen”. Forman la plantilla 63 agentes y consideró que este cuerpo local de seguridad “necesita un mínimo de 68”.

Juan Cruz Ruiz destacó un aumento “considerable” de atenciones a personas mayores. “La mayoría viven solas, bien en pareja o de forma individual”, dijo, al tiempo que añadió que las incidencias van desde atender a alguien desorientado en la vía pública “o cualquier accidente doméstico, como caerse y que su pareja, si la tiene, no la puede levantar y nos llaman”. Señaló que esto refleja “que la sociedad se está envejeciendo”. Añadió que la Policía Local tiene de especial su proximidad y cercanía. “No tenemos que consentir que se olvide este tipo de trabajos”, dijo.

No se devuelven las multas por el estado de alarma

en el confinamiento por la covid tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon los dos estados de alarma. Como apuntó Juan Cruz Ruiz, el TC “dice que las actuaciones administrativas firmes no había que revisarlas, porque de hacerlo se estaría atentando contra el principio constitucional de seguridad jurídica e igualdad”. Añadió que, unas 4 o 5, “pero porque había defectos en el procedimiento de notificación”. “De las demás no se ha devuelto ninguna, porque el TC no está diciendo que se haga eso”, dijo. En total, hubo 1.637 denuncias en 2020 y 643 en 2021, de las que 869 y 303, respectivamente, fueron por