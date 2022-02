AFAPNA asegura que los exámenes perdidos en Murchante han aparecido

Un proceso tan ordinario como es una oposición para optar a un puesto de funcionario de oficial administrativo en Catastro, en este caso en el Ayuntamiento de Murchante, se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar.

El pasado 16 de noviembre, 40 personas se presentaron al primer examen para optar al citado puesto. Se enfrentaron a 80 preguntas tipo test y 16 de los aspirantes aprobaron y pasaron el corte para acceder a la segunda prueba.

En el periodo de alegaciones abierto tras el examen, el tribunal estimó la eliminación de 6 preguntas, lo que hacía necesario volver a revisar los exámenes para establecer las nuevas puntuaciones.

Y aquí llegó el primer giro de guion. Al ir buscar los exámenes, estos habían desaparecido, lo que hacía imposible hacer la revisión.

La decisión de qué hacer ante esa situación recayó en el tribunal de la oposición formado por el alcalde de Murchante, Luis Sancho; un representante de la FNMC; el secretario; un empleado municipal; y una administrativa del Ayuntamiento de Cintruénigo. El tribunal decidió por unanimidad anular la prueba y posponerla a otra fecha. Una nueva cita que fue este martes. Finalmente, al examen se presentaron 30 aspirantes y aprobaron 15.

Entonces llegó el segundo giro de guion. Según aseguró este miércoles el sindicato AFAPNA, el sobre extraviado con los exámenes de la primera convocatoria apareció “en un cajón” justo antes de comenzar esta segunda prueba sin que los opositores tuvieran conocimiento de ello. “Desde el Ayuntamiento decidieron realizar la nueva prueba pese a que AFAPNA comunicó que no se debería hacer puesto que ya estaba realizada (en referencia al primer examen) y corregida”, indicó el sindicato.

“Es inadmisible que desde el Ayuntamiento de Murchante se atente no solo contra los opositores, sino contra la naturaleza de las Ofertas Públicas de Empleo”, afirmó AFAPNA, que solicitó una investigación sobre estos sucesos y que “bajo ningún concepto se valore la nueva prueba realizada ya que el primer examen estuvo bien realizado y corregido, y ahora lo tienen de nuevo en sus manos”.

LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

Esta opinión choca con la que mantiene el propio alcalde de Murchante, quien este miércoles defendió “que la prueba inicial quedó anulada en su momento convocándose otra fecha”. “El martes se realizó el nuevo examen; se presentaron los opositores; se corrigieron las pruebas; y se firmó el acta de calificaciones. Así pues, consideramos que la prueba válida es esta última”, indicó Sancho, quien aseguró no conocer si habían aparecido los exámenes de la primera fecha como apuntó AFAPNA, aunque reconoció que la versión dada por el sindicato “tiene visos de ser realidad”.

“Durante el examen no puede estar, pero por la tarde sí estuve corrigiendo los exámenes y firmamos el acta. Lo que ha ocurrido no es agradable, pero no queda otra que asumir las consecuencias y seguir adelante”, dijo.