Isidoro Aznar Martínez: emprender a los 58 años

No duda al afirmar que lo que no le falta es “ilusión y ganas de trabajar”. Unas ganas a las que el fiterano Isidoro Aznar Martínez, de 58 años, ha dado respuesta con la puesta en marcha de Sidauto, un taller de reparación de automóviles en la cuesta Loreto de Tudela. Y es que, como afirma, tras algo más de un año parado, o encontraba un trabajo por cuenta ajena con un salario acorde a su cualificación o montaba su negocio porque tiene claro que a su edad, con diez años por delante para su jubilación, “hay que hacer algo, ya que tampoco me voy a estar en casa”.

HAY QUE ESTAR "AL DÍA"

“siempre” ha sido mecánico. “Mi padre ya tenía taller en Aznar dice que“Mi padre ya tenía taller en Fitero , y mis hermanos también son mecánicos”. Recordó que cuando volvió de la mili comenzó a trabajar en Tudela, donde ha ejercido su profesión durante tres décadas por cuenta ajena, hasta que en 2006 montó un taller con otros socios que “no salió bien, y cerramos”.

Añade que después estuvo buscando trabajo y, “aunque me llamaron de muchos sitios, el sueldo era como de un aprendiz, no pagaban para una cualificación como la que tengo y fue entonces cuando dije: hay que montar algo, que malo será que me falte”, explica. Contactó con EDER “y ha sido una buena experiencia porque yo la idea de negocio la tenía clara al llevar en esto toda la vida, pero ellos te asesoran a la hora de los trámites administrativos y ayudas”, indica Aznar, quien abrió su taller el 3 de enero y en el que además de reparación de vehículos “voy a ofrecer venta de coches, porque también lo he hecho siempre”. Asegura que, “voy bien, estoy contento porque van viniendo clientes que tenía antes”. “Soy consciente de que cuesta, pero no va a ser tanto ya que tampoco empiezo de cero”, afirma, al tiempo que añade que, de momento, cuenta con una persona para labores administrativas por las tardes.

Reconoce que lo más difícil en todo este proceso ha sido encontrar la bajera en el casco urbano de Tudela para instalar el taller, y que no se planteó poner en marcha su negocio en otra localidad porque tras más de tres décadas trabajando en la capital ribera tiene muchos clientes. A esta ciudad se desplaza diariamente a desempeñar su trabajo desde su localidad natal, como lleva haciendo desde que inició su andadura profesional porque, como dice, “para vivir, no me muevo de Fitero”.

Desde su experiencia, Aznar anima a la gente “a que emprenda, pero sola”. Considera que la gente joven, a la hora de emprender, “lo primero que tiene que hacer es estar preparada”. “Llevo toda la vida de mecánico, y ahora la mecánica no es como la de antes ya que exige mucha electrónica y estar muy preparado. Yo me actualizo constantemente. Hay que estar ‘al día’. Llevo ya 5 años dando cursos de coches eléctricos. Hacemos unos diez cursillos al año. Se notan los años para los cursos, pero no me cuesta porque me gusta lo que hago”, dice.