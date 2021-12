Diversidad de posturas ante la ampliación de las fiestas de Tudela

Alejandro Toquero (opiniones positivas como las de las peñas o colectivos vinculados a estas fechas festivas en la ciudad ante este cambio, previsto solo para el próximo ejercicio, se encuentran otras negativas, como, por ejemplo, las de los grupos de la oposición en el consistorio, I-E y PSN. La decisión anunciada el miércoles por el alcalde, NA+ ) de alargar las fiestas patronales de Tudela en 2022 un día más, desarrollándose del 24 al 31 de julio en lugar de hasta el día 30, ha sido recibida con diversidad de posturas en la ciudad. Frente acomo las de las peñas o colectivos vinculados a estas fechas festivas en la ciudad ante este cambio, previsto solo para el próximo ejercicio, se encuentran otras, como, por ejemplo, las de los grupos de la oposición en el consistorio, I-E y PSN.

PEÑAS Y HOSTELERÍA

El presidente de la Federación de Peñas de Tudela, Luis Martínez Suberviola, señaló ayer que “como peñista, es una excelente noticia, una manera de ‘compensar’ la ausencia de fiestas patronales en la ciudad durante los dos últimos años”. No obstante, añadió que “una cosa es la idea y otra que se pueda hacer” ya que como profesional de la medicina que es considera que “es pronto para ver lo que va a pasar con el coronavirus”. “Aunque, presumiblemente, con las vacunas vaya correcto, es pronto para poder decir que hemos vencido la epidemia”, dijo.

Por su parte, Santi Yanguas, también integrante de la citada federación, señaló que en una reunión de esta entidad con el Ayuntamiento “salió este tema entre todos y se comentó que estaría bien alargar un día las fiestas”. Indicó que, tras decidir, finalmente, el consistorio ampliarlas, “todavía no hemos tenido reunión en la Federación de Peñas, pero lo vemos con muchas ganas, y para julio esperamos que esté todo mejor”. “Es positivo todo lo que se haga tanto para la hostelería como para que la gente disfrute, siempre tomando las medidas que se tengan que tomar”, reflejó.

Carlos Corral, vocal de la Asociación de Hostelería de Navarra y propietario del restaurante Casa Lola y el bar La Despensa, dijo que esta medida “es buena para Tudela y para nuestro sector que venga gente de fuera”. Reconoció que ayer hablaron del tema entre algunos compañeros del citado sector. “Sabemos que en julio diremos, qué bien, un día más de fiestas”. “Lo que pasa es que ahora estamos en diciembre, a 8 meses de las fiestas, están aumentado los casos de covid y estamos pendientes de cualquier decisión sorprendente del Gobierno. Hace un mes pensábamos que el coronavirus había terminado”, comentó, al tiempo que incidió en la incertidumbre de la situación con la pandemia ante, por ejemplo, la proximidad de las comidas o cenas navideñas. Corral, que hoy reabre La Despensa tras haber estado cerrada desde marzo de 2020, dijo haber conocido la decisión de ampliar las fiestas por el anuncio del alcalde, al igual que las pasadas de la juventud “cuando anunciaron el programa oficial”.

Por su parte, Carlos Domínguez, del bar Diamante, no se mostró favorable a la medida porque es partidario de “mantener la tradición” en las fechas festivas.

Entre los colectivos indispensables de las fiestas está la comparsa de gigantes. Su presidente, Íñigo Castellano, dijo que la medida “en principio, está bien porque entiendo que es un año especial, y ante años especiales, medidas especiales”. “Pero no se tendría que tomar por costumbre alargar las fiestas porque creo que hay que mantener la tradición”, dijo. Una opinión que compartió el director de la Banda de Música de Tudela, Vicente Ferrer. “Como excepcionalidad está bien, pero no se puede hacer todos los años porque hay una tradición. Lo que pasa es que la pandemia ha roto todos los esquemas”, apuntó.

EL 'NO' AHORA DE LA OPOSICIÓN

Olga Risueño, portavoz del grupo municipal de I-E opinó que anunciar que se alargarán las fiestas “no consideramos que sea la prioridad ya que nos parece que hay otras”. “No hemos salido de la situación sanitaria actual y no sabemos qué va a pasar de aquí a julio. Anunciarlo ahora ha sido una medida que quizá sea muy popular pero no la prioridad, ya que se puede hacer una modificación presupuestaria en mayo, por ejemplo”, incidió, al tiempo que reconoció que “a todos nos gustan las fiestas y tenemos ganas de disfrutarlas, pero no creo que con un día más se vaya a solucionar mucho a la hostelería”.

Ángel Sanz, portavoz del PSN, dijo que “a día de hoy no contemplamos la posibilidad de que se amplíen las fiestas, porque están subiendo los casos y habrá que ver cómo evoluciona la pandemia”. Dijo haberse enterado “a través de la prensa” de esta medida que “es marketing de Toquero, una vez más”. “Una vez más, NA+ demuestra su oscurantismo”, comentó.

La edil de Festejos dice que el 31 de julio será un día festivo “completo”, con encierro y fuegos artificiales

La edil de Festejos, Verónica Gormedino, afirmó ayer que el domingo 31 de julio, que se añadirá en 2022 a las fiestas patronales de Tudela, será un día festivo “completo”, con actividades “normales” en el ciclo santanero como “encierro, fuegos artificiales, Revoltosa, orquesta o actos de peñas”. De este modo, se quemarán siete colecciones de fuegos, en lugar de las 6 habituales, y también habrá un encierro más -7 en total-. Incidió en que propuso alargar un día las próximas fiestas porque “tras dos años sin poder celebrarse, coincide en 2022 en que su inicio, el 24 de julio, es domingo. La gente de fuera viene el sábado, y había que dar posibilidad de que acudan a Tudela. Las peñas están contentas y es bueno para la hostelería. Que el 30 de julio coincida en sábado con el Pobre de mí, significa que no sería realmente un sábado festivo como tal”, comentó.

FESTEJOS TAURINOS

Por lo que se refiere a la feria taurina, Gormedino explicó que “nos gustaría mantener las dos corridas y una novillada, además de los festejos populares” que estaban establecidas en el anterior pliego de gestión de la citada feria. Este fue adjudicado en 2018 a Juan Luis Ruiz por dos años, prorrogables por otros dos, aunque en 2020 renunció al último de prórroga. El Ayuntamiento aportaba 47.000 € para los encierros y festejos populares sin muerte.

La edil de Festejos indicó que el nuevo pliego para la gestión de la feria taurina “lo sacaremos aproximadamente el próximo mes de febrero, y tenemos que estudiar si lo convocamos solo para 2022, por las circunstancias especiales de ese año, y en 2023 otro ya como los anteriores; o si lo hacemos para cuatro años -los dos últimos prorrogables-, incluyendo lo excepcional del próximo ejercicio”. Añadió que tampoco se ha cerrado todavía las fechas en que se celebrarían corridas de toros.

Gormedino explicó que los pliegos de las actuaciones musicales y de los fuegos artificiales se licitan anualmente. “Se licitarán con el incremento de la parte proporcional que supone una colección más de pirotecnia y una jornada más de música o espectáculos. También habrá que ampliar un día más los convenios, por ejemplo, de la Banda de Música para una noche más de Revoltosa, etc.”, comentó.

Como se recordará, el presupuesto municipal de Tudela para el próximo año contempla 350.000 euros para las fiestas patronales, 50.000 más que hasta ahora, toda vez que el coste de cada jornada lúdica supone alrededor de 50.000 euros. “También se sube la parte proporcional de subvención a las peñas”, concretó la edil de Festejos.