Ablitas aplica un sistema de control de población en sus colonias felinas

Captura, Esterilización y Retorno. Estas tres palabras forman las siglas del conocido como Método CER. Un método que se aplica como sistema de control de las colonias felinas en los cascos urbanos y que ya se ha puesto en marcha en facilitar la convivencia entre estos gatos callejeros y los vecinos. . Estas tres palabras forman las siglas del conocido comoUn método que se aplica como sistema de control de las colonias felinas en los cascos urbanos y que ya se ha puesto en marcha en Ablitas con el objetivo deentre estos gatos callejeros y los vecinos.

Un grupo de vecinos se ha constituido en asociación para, bajo el paraguas del Gobierno de Navarra y con el apoyo económico del Ayuntamiento de Ablitas, poder desarrollar este método de trabajo.

Según explica Alicia Macaya, una de las promotora de la Asociación CER Ablitas, la actual Ley de Protección Animal “recomienda la aplicación de este método para el control de la población de gatos callejeros”. “Se trata de un problema general en muchas localidades. En Ablitas, las colonias están desbordadas y, en algunas de ellas, los gatos padecen enfermedades que, al no estar esterilizados, se transmiten a las crías y, de este modo, no se erradican nunca”. “Son enfermedades como la panleucopenia o el herpesvirus que, aunque no afectan a los humanos, son mortales o crónicas para los gatos”, puntualiza Macaya.

Para minimizar la reproducción de los gatos y, con ello, la transmisión de estas enfermedades los miembros de la asociación CER Ablitas capturan a los animales a través de distintas jaulas-trampa que colocan en diferentes puntos del casco urbano de la villa.

Una vez atrapado el gato o la gata, inspeccionan al animal para, en caso de tener microchip, identificarlo y devolvérselo a su dueño. Si es un gato callejero, los miembros de CER Ablitas inician los trámites para su esterilización a través de una clínica veterinaria homologada y especializada en la realización de esta operación, donde también se realiza la desparasitación de cada animal.

“Los machos se pueden esterilizar una mañana y, ya por la tarde de ese mismo día, se pueden devolver a su colonia de origen. En cambio con las gatas hay que tener algo más de paciencia y requieren de un periodo de 24 horas de reposo antes de su retorno”, explica Macaya, quien señala que, durante el año que lleva en marcha la asociación, ya han realizado más de 60 esterilizaciones.

AULA DE RECUPERACIÓN

Para facilitar la recuperación de los gatos que precisen de un tiempo mayor de reposo tras la esterilización o para aquellos que estén en proceso de recuperación de alguna enfermedad, CER Ablitas cuenta con un aula donde los animales reciben los cuidados necesarios antes de ser devueltos a su colonia.

“Incluso, los gatos que atrapamos y demuestran ser sociables, no son retornados inmediatamente, sino que los dejamos en el aula y les buscamos adopción”, afirma Macaya. De hecho, durante este año de actividad, la asociación ya ha conseguido realizar 10 adopciones de gatos adultos y más de 30 de cachorros.

Finalmente, y en su objetivo de mejorar el bienestar de los gatos callejeros, CER Ablitas ha instalado en la localidad dos refugios bautizados como ‘Cathoteles’. Se trata de sendos contenedores de vidrio donados por la Mancomunidad de la Ribera y que se han adaptado para proporcionar a los gatos un lugar donde guarecerse del frío y de la lluvia, y en los que cuentan con pienso y agua para su alimentación.

Los interesados en contactar con CER Ablitas lo pueden hacer a través de la dirección de correo cerablitas@hotmail.com, en la página de Facebook ‘CER Ablitas’, o llamando al 634 651 002.