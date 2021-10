Toquero ve el Campus UPNA Tudela “anclado en la desidia” de Educación

Campus de la UPNA de Tudela no haya sido objeto de mejora, inversión ni de atracción de nuevos grados”. Son palabras del alcalde de la capital ribera, Universidad, Innovación y Transformación Digital del Parlamento foral, a petición de NA+, Geroa Bai, EH Bildu e I-E, para presentar el estudio ‘El alumnado en la Ribera. Necesidades y perspectivas’ realizado por el Grupo Motor Campus de Tudela, formado por personas y entidades sociales, empresariales y públicas, incluido el consistorio ribero. Un estudio realizado consultando a 1.583 alumnos de FP, universitarios, y de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de 8 centros de la Ribera y cuyas conclusiones, como se recordará, este grupo dio a conocer el pasado mes de julio. Entre las mismas destaca la demanda de la juventud ribera de que se necesita en la comarca “más variedad de especialidades y oferta educativa en general”. Unas especialidades vinculadas a la salud, ingenierías, estudios relacionados con el sector agroalimentario o del área de las Humanidades o de las formativas deportivas. “Es inconcebible que desde que se implantó en 2007, el, inversión ni de atracción de nuevos grados”. Son palabras del alcalde de la capital ribera, Alejandro Toquero, en su comparecencia del pasado 29 de septiembre en la comisión dedel Parlamento foral, a petición de NA+, Geroa Bai, EH Bildu e I-E, para presentar el estudio ‘El alumnado en la Ribera. Necesidades y perspectivas’ realizado por el Grupo Motor Campus de Tudela, formado por personas y entidades sociales, empresariales y públicas, incluido el consistorio ribero. Un estudio realizado consultando ay cuyas conclusiones, como se recordará, este grupo dio a conocer el pasado mes de julio. Entre las mismas destaca la demanda de la juventud ribera de que se necesita en la comarca “más variedad de especialidades y oferta educativa en general”. Unas especialidades vinculadas a la salud, ingenierías, estudios relacionados con el sector agroalimentario o del área de las Humanidades o de las formativas deportivas.

Toquero, quien compareció junto a Eva Perujuaniz, consultora encargada de este estudio, dijo que la Estrategia Comarcal de Desarrollo Inteligente de la comarca “ha tomado como reto la necesidad de adecuar la oferta formativa superior a las necesidades por las que ha apostado la Ribera”.

“COMODÍN” ELECTORAL

Dijo que mucho se ha hablado del Campus de la UPNA de Tudela desde que se creó, “pero para escasos hechos” ya que, “pese a la entrega de los profesionales que han mantenido la calidad del proyecto, el campus no ha cumplido con su cometido de dar servicio a lo que demandaba la ciudadanía”. “Lastrado por los debates políticos estériles y, muchas veces, interesados, no cumple a día de hoy con la máxima de hacer realidad el reto de ofertar una carta atractiva que mueva a futuros profesionales a formarse en nuestra merindad, que tiene un potencial increíble”, concretó.

“Resulta tremendamente incómodo aceptarlo, pero reconocerlo es la única manera de solucionarlo, porque, en definitiva, este campus es otro comodín electoral que sirve de reclamo para posibles votantes cada 4 años”, comentó.

En este sentido, consideró que actualmente Tudela tiene un campus de la UPNA sin proyecto de futuro, “inerte, relegado a la inercia de los dos grados que tiene, y anclado en la desidia de un departamento de Educación que no ha vuelto a mirar la potencialidad universitaria en el sur de nuestra tierra donde también pagamos los mismos impuestos y hay mucho que hacer”, expuso.

Señaló que hay un “run run” de que desde la UPNA “se está estudiando llevar el grado de Fisioterapia de Tudela a Pamplona y sustituirlo por un sucedáneo”. “Ahí me tendrán enfrente. Al Campus de la UPNA en Tudela hay que añadir, no quitar ni sustituir”, expuso.

Del informe del Grupo Motor dijo que “detecta necesidades y carencias en materia de recursos e infraestructuras para Tudela y la Ribera, y nuevas especialidades relacionadas con la FP que se pueden desarrollar”. Rogó a los parlamentarios que “escuchen al Grupo Motor y actúen”, ya que “i escuchan a la Ribera, de una vez por todas, Navarra saldrá ganando”.

Eva Perujuaniz destacó algunas conclusiones del estudio, como, entre otras, la persistencia de la segregación por sexos en la elección de estudios; el hecho de que el 71,9% de los estudiantes de la Ribera que solo un 9% del alumnado de FP "tiene intención de pasar a hacer estudios universitarios"; o que la Ribera "es la primera opción para vivir para la gente joven si encontrara un trabajo vinculado a lo que se ha formado".

APOSTAR POR EL CAMPUS

Ángel Ansa (NA+) apostó porque el Campus de Tudela “se potencie, refuerce y amplíe”, por ejemplo, con el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Recordó que en 2016 “el PSN trajo al Parlamento una moción para crear una comisión para fijar las líneas de desarrollo en este campus y no tuvo ningún voto en contra”. María Solana (Geroa Bai) apuntó que “se está renovando el convenio de financiación plurianual para el campus de Pamplona y el de Tudela”.

Aranzazu Izurdiaga (EH Bildu) dijo que su grupo es muy crítico sobre cómo se inició el Campus de Tudela “pero ahí está y hay que impulsarlo, de la mano con la UPNA”. Antonio Lecumberri (PSN) afirmó que el PSN “apostó por la creación del campus y sigue apostando por él”. Coincidió con Solana en que “el plan de financiación cuatrianual ya está diciendo que se va a mantener”. Respecto al Grupo Motor, dijo que el portavoz del PSN en Tudela, Ángel Sanz, “como líder de la oposición debería formar parte del mismo y, tras varias solicitudes, sigue sin formar parte”.

Liderazgos y ausencias

En su respuesta a las intervenciones de los parlamentarios, Alejandro Toquero quiso aclarar a Lecumberri que el portavoz del PSN en Tudela “no es el líder de la oposición” ya que tiene “3 ediles”. “Es I-E, que tiene 7 concejales, y NA+ 11, con mayoría absoluta”. Le recordó también que cuando se creó el Grupo Motor estaba presidido por el PSN “y no permitió que UPN, que era entonces líder de la oposición en Tudela, participara”. Por otra parte, dijo que le hubiera gustado “hablar con alguien de I-E o de Podemos”, partidos que no estuvieron ayer en la comisión parlamentaria. Respecto a Marisa de Simón (I-E), que estaba en otra comisión que es desarrollaba al mismo tiempo, afirmó: “una vez más ha elegido otra comisión. Ya sé que solo está ella, lo puedo llegar a entender, pero para nosotros la educación es esencial”. Toquero, ante una pregunta de Solana sobre un estudio del campus encargado en 2017 por el anterior alcalde, Eneko Larrarte, dijo no saber “nada” del mismo. Por otra parte, recordó las “vergonzosas palabras del anterior rector de la UPNA”, que en 2018 dijo que “invertir en Tudela era dilapidar fondos públicos”. Agradeció al actual director de área del Campus de Tudela, Juan Ignacio Latorre “su gran trabajo en reactivarlo dentro de sus limitaciones”.