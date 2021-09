Alejandro Toquero denuncia las “advertencias veladas” del socialista Ramón Alzórriz

Tudela, Alejandro Toquero, ha denunciado públicamente las “advertencias veladas” a las que considera que está siendo sometido el Ayuntamiento de Tudela por parte del secretario de Organización de los socialistas navarros y portavoz del PSN en el Parlamento foral, El alcalde deha denunciado públicamente lasa las que considera que está siendo sometido el Ayuntamiento de Tudela por parte del secretario de Organización de los socialistas navarros y portavoz delen el Parlamento foral, Ramón Alzórriz.

Según dice el primer edil tudelano en un comunicado, este mismo domingo Alzórriz en una entrevista le instó de manera directa a “replantearse su actitud respecto al Gobierno de Navarra porque se caza más con miel que con hiel”.

Para Toquero, este comentario en una entrevista de balance de legislatura, que no tenía que ver con Tudela, es "un claro intento de intimidación" de cara a la elaboración de los próximos presupuestos de Navarra y abunda en la línea de "acoso" a su persona “por no someterme ante el Ejecutivo de Chivite”.

El líder de Navarra Suma en Tudela se reafirma en este sentido en su intención de “no ser el palmero ni de la señora Chivite ni de este Gobierno, al que está prohibido criticar so pena de quedarse fuera del reparto de ayudas”.

Además, recuerda a Alzórriz que “el dinero que gestiona su Ejecutivo no es solo de los socialistas, es de todos los contribuyentes navarros, incluidos los tudelanos, que es ante los que yo rindo y seguiré rindiendo cuentas para que reciban lo que les corresponde por justicia”.

Sobre las palabras del portavoz del PSN en las que le acusa de confrontar con el Gobierno de Navarra y de crear polémicas, Toquero señala que sus confrontaciones "han tenido que ser en los tribunales para defender los intereses de los tudelanos donde, por cierto, les hemos ganado ya las dos veces”.

“Yo no me dedico a polemizar, me dedico a reclamar lo que es justo para Tudela, como la subvención de 120.000 euros para la cubierta del polideportivo que se nos negaba o las ayudas para las escuelas infantiles”, precisado, y añade que, en ambos casos, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra le ha dado la razón.

“Si eso es confrontar, que sepan que lo seguiré haciendo las veces que haga falta”, advierte.

Toquero, que comparecerá este miércoles en el Parlamento de Navarra en una sesión de trabajo para exponer las conclusiones del Grupo Motor del Campus de Tudela de la UPNA, declara al respecto que espera que “estos apercibimientos no tengan nada que ver con los rumores que apuntan hacia una retirada de estudios del campus de Tudela”.

Y asegurado que seguirá luchando por que la UPNA en la Ribera "dé respuesta, de una vez por todas", a la demanda de la gente de la zona, que reclama una oferta de calidad, variada y atractiva tanto para los estudiantes como para las empresas que necesitan personal cualificado para crear empleo.

“El Gobierno de Navarra puede seguir amedrentándonos si seguimos reclamando lo que es nuestro o actuar como lo que es, el gestor de nuestro dinero, financiando nuevos estudios y ayudando a la Ribera a desarrollarse para que la Comunidad Foral no crezca a dos velocidades y sea competitiva por el Sur frente a otras comunidades limítrofes que nos están pisando los talones en el Valle del Ebro”, concluye.