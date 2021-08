Buñuel volvió a vibrar con su Paloteado

Paloteado se volvió a celebrar en 600 personas en su nueva ubicación, el campo de fútbol de la localidad, donde era más fácil asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad de distanciamiento y aforo. El Ángel y el Diablo fueron interpretados por Marina Ojuel y Víctor Malo, respectivamente. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz asumió el papel de Zagal y Begoña Litago debutó en el escenario actuando como Mayoral, acompañada por su compañero Jesús Osta, que hizo de Rabadán. Tras su cancelación en 2020 por la crisis del coronavirus, else volvió a celebrar en Buñuel ante unasen su nueva ubicación, el campo de fútbol de la localidad, donde era más fácil asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad de distanciamiento y aforo. El Ángel y el Diablo fueron interpretados por, respectivamente. Por su parte,asumió el papel de Zagal ydebutó en el escenario actuando como Mayoral, acompañada por su compañero, que hizo de Rabadán.

En la hora y media de actuación, también hubo tiempo para los bailes y canciones del Grupo de Danzaris y Gaiteros de Buñuel.

PROTAGONISMO DE LA PANDEMIA

Este año, la pandemia del coronavirus estuvo muy presente. Al comienzo, el Mayoral tomó la palabra. “Buenas noches tengáis todos, lo primero agradecer que, a pesar de las circunstancias, el Paloteado no os queráis perder. A todos aquí presentes os queremos saludar, pero antes de todo tenemos que recordar: con esto de la pandemia se nos ha ido mucha gente: algún amigo, un conocido o, también, algún pariente”, relató en recuerdo a las víctimas de la covid-19. Posteriormente, el Rabadán, imitando a Fernando Simón, fue el encargado de dejar claras las normas sanitarias del evento. “Vamos a detallar las medidas con carácter obligatorio en este evento. Está prohibido comer y beber, sobre todo, a ver si nos quitamos los kilos del confinamiento. Está prohíbido mover las sillas y se ruega en la medida de lo posible no dañar el césped, que es el único bueno del pueblo, no como el de la piscina que está lleno de carruchos y bichos”.

Como ya es tradición, no faltaron las críticas a modo de sátira al Ayuntamiento. “Pues yo me he aficionado a una serie, después del confinamiento, que tiene un nombre muy chulo: ‘los plenos del Ayuntamiento’. Porque no me digáis, chicos, que te pones a ver los plenos, y al final sólo se ve que entre ellos se ponen buenos. Vergüenza os debiera dar el espectáculo que dais siempre que hacéis un pleno y en televisión lo echáis. Más os valía a todos, a todos sin excepción, remar juntos este barco, para hacer un pueblo mejor. Que si tú me has dicho eso, que si el otro no se qué, ¿así se representa a un pueblo? ¡Si parecéis el Sálvame!”, exclamó el Ángel, cargado de ironía.

En sus versos también se acordaron del pabellón multiusos. En este caso, fue el Diablo quien explicó: “Nos gustaría haber estrenao el nuevo gran pabellón, que lo prometió UPN y...¡Madre mía qué gestión! Y aquí seguimos esperando, así que dejaros de cuentos, que todavía no hemos visto ni si quiera los cimientos. Y, ahora, si os parece, hacéis como en Ribaforada, le ponéis ‘Buñuel Arena’ y salvaje la cagada”.

Por su parte, el Ángel cambió de arma para acabar con el Diablo y en vez de la espada utilizó la vacuna. “Espérate un momento, majo, que tengo un arma secreta, ahora te vas a enterar en cuanto te la meta”, le dijo.