El Consorcio Eder indemniza con más de 21.000 € a su exgerente Abel Casado

Actualizada 26/06/2021 a las 21:45

Abel Casado Martínez, gerente del Consorcio Eder entre 2016 y octubre de 2020, ha recibido de esta entidad una indemnización de 21.356 euros por su salida del cargo. Esta cuantía es fruto del acuerdo alcanzado entre ambas partes, que incluyó la retirada por parte de Casado de las demandas que había interpuesto a Eder y su presidente y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, por despido nulo o, en su caso, improcedente, y por unas cantidades por su trabajo que no le habían devengado.

Con este acuerdo culmina la polémica salida de Casado de este puesto. Como se recordará, poco después de ocupar su cargo al frente de Eder Toquero propuso su cese inmediato. Sin embargo, tras una Ejecutiva de la entidad, cambió su postura y accedió a que continuara hasta que concluyera su contrato en octubre.

Una decisión que incluía el inicio del proceso de selección de otro gerente, y que se adoptó por la Comisión Ejecutiva por unanimidad. Por su parte, una docena de partidos y agrupaciones locales de izquierdas pidieron su continuidad.

EL ACUERDO

Como explicó este sábado Abel Casado, el acuerdo alcanzado minutos antes de celebrarse el juicio de su demanda por despido nulo “refleja que ellos extinguen mi contrato por decisión propia, que hasta entonces no lo habían reconocido, y no porque se hubiera acabado, y por eso me indemnizan, además de por unas cuantías que no me habían pagado”. Tras afirmar que, como en todos los acuerdos, ambos “renunciamos a una parte de lo que queríamos”, se mostró satisfecho “porque se ha reconocido que no era una finalización de contrato, sino una extinción voluntaria por parte de Eder”.

En este sentido, reflejó que, inicialmente, “yo pedía más dinero, pero me importaba más que se reconociera que aquello no había estado bien”.

Dijo que este tipo de situaciones “no gustan a nadie”. “Te duelen en lo personal y en lo profesional. Creo que no ha habido una visión de un respeto a la profesionalidad del trabajo. En un principio le trasladé a Toquero que yo no soy un cargo político. Entré en Eder por un proceso de selección con un contrato. No soy alguien designado a dedo”, comentó.