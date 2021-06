Entran a robar en 3 casas de Ribaforada cuando sus dueños estaban dentro

Actualizada 17/06/2021 a las 06:00

Fue en la madrugada del pasado viernes. Era una noche más y los propietarios de tres viviendas contiguas de la avenida Diputación de Ribaforada dormían tranquilos sin saber que alguien había entrado a robar aprovechando la tranquilidad de la noche. No fue hasta el día siguiente cuando se percataron de lo que había ocurrido y, aunque el robo no fue cuantioso, apenas 60 euros en metálico entre dos viviendas y nada en la tercera, aseguran que ya no viven con la misma seguridad y que tardarán en olvidar lo ocurrido.

Y, además, consideran que hace falta más presencia policial, sobre todo por la noche, para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

Uno de los afectados es Miguel Villafranca, quien no duda en afirmar que, después de lo ocurrido, ya no se siente tan seguro. Como cualquier noche, estaba durmiendo hasta que se levantó al baño hacia las 4 de la madrugada. “Oí un ruido, pero no le di importancia porque, como otras noches, pensé que era el viento y me volví a acostar. Mi mujer y yo dormimos en la tercera planta y mi hijo en la segunda”, relataba.

A LA MAÑANA SIGUIENTE

Fue precisamente su hijo el que se percató de lo que había pasado cuando se levantó para ir a trabajar hacia las 6.40 horas. “Vio todo revuelto en el salón y en la cocina. Las carteras, los bolsos... Se llevaron 40 euros que había en una cartera”, señala Miguel Villafranca, quien reconoce que lo ocurrido le ha afectado. “La verdad es que esto te hace sentir miedo. Que estés durmiendo y que vengan unos y entren en tu casa... Te hace pensar que ya no estás seguro ni en tu propia casa. Al día siguiente nos costó dormir y al mínimo ruido te asustas. Yo nunca pensaba que iba a pasarme esto”, apunta Villafranca.

A Juan González, el dueño de otra de las viviendas en las que entraron a robar, le sucede algo similar, aunque tampoco se dio cuenta de que habían entrado a robar. “Por la noche no escuché nada. Me enteré del robo cuando vino la Guardia Civil -que se encarga de la investigación- a mi casa. Nos pusimos a revisar todo y vimos el bolso de mi mujer en la terraza de la vecina. Solo se llevaron los 20 euros que había en el bolso”, relata.

SIN LA MISMA TRANQUILIDAD

Y, como en el caso de su vecino, reconoce que ya no vive con la misma tranquilidad. “Ahora, al mínimo ruido, levantas la ‘antena’. En mi casa estuvieron en el salón y la cocina, que es de donde se llevaron el dinero. No tocaron nada más, y eso que había teléfonos móviles, tarjetas de crédito, ordenadores... También estuvieron en el garaje y estaba abierta la puerta y la guantera del coche, pero solo se llevaron una botella de agua”, indica.

La tercera casa a la que accedieron los ladrones fue la de José Zardoya, aunque en su caso no le robaron nada.

Entraron al garaje y la bodega y no llegaron a acceder a la zona de la vivienda. “Debieron estar mirando porque dejaron las puertas abiertas, pero no se llevaron nada, ya que ahí solo tengo ropa y trastos. En mi caso no entraron en la propia vivienda, pero esto crea mucha inseguridad”, apunta.

DUDAS DE POR DÓNDE ENTRARON

Lo que no saben es por dónde entraron a las casas, si a través de otra vivienda donde no vive nadie o por el patio de la casa de Miguel Villafranca.

Precisamente este último ha decidido instalar una verja de hierro alta en su patio que da a la calle y también una puerta más segura en el patio para intentar evitar sucesos similares.