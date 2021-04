Arguedas se blinda ante el coronavirus

Actualizada 07/04/2021 a las 06:00

Arguedas afrontó ayer su primer día de cierre perimetral decretado por el Gobierno de Navarra ante el aumento de casos de covid-19 registrados en la localidad. Y lo hizo, como apuntó el alcalde, José Mª Pardo, “sin problemas significativos”. “Lo único que ha ocurrido es que tras las fiestas de Semana Santa, esta medida ha pillado a mucha gente sin justificantes de trabajo, algo que para mañana -por hoy- se solventará”, expresó, al tiempo que reconoció que en esta primera jornada de confinamiento hubo “menos gente por la calle que los días de atrás”.

Respecto a las medidas aplicadas ante este brote cuyo inicio, según dijo, “estuvo en el entorno familiar y hubo algún rebrote en reuniones sociales”, consideró que son necesarias. Y es que indicó que desde el pasado 24 de marzo “ha habido 82 contagios” en esta localidad de unos 2.300 habitantes lo que, según dijo, “supone “una incidencia acumulada de 3.700 casos por 100.000 habitantes, que es 10 veces por encima de la de Navarra”. Unas medidas que, además del cierre perimetral de la localidad hasta el 19 de abril -se exceptúan desplazamientos por obligaciones laborales, sanitarias, educativas, atención a personas vulnerables y otras causas de fuerza mayor-, también incluyen el cierre determinado por el Ayuntamiento de las instalaciones deportivas -incluido el campo de fútbol-, parques infantiles y el parking de autocaravanas, así como la anulación de las actividades de ocio que se realizan en la casa de cultura y del mercadillo de los jueves. Policía Foral y Guardia Civil se encargan de controlar los accesos a Arguedas.

LA SALUD, LO PRIMERO

Los vecinos consultados por este periódico no ocultaron su preocupación por la incidencia del virus en la localidad. Ana Barandalla Álava, que trabaja en la panadería ‘Virgen del Yugo’, dijo que “esta situación la estamos viviendo mal”. “Es muy desagradable y difícil, pero se lleva de la mejor manera posible”, apuntó, al tiempo que reconoció que no esperaba este aumento de casos tan rápido “porque la verdad es que en dos días se ha complicado de una manera excesiva”.

Señaló que este cierre perimetral puede perjudicar a la panadería, que lleva en el municipio 100 años, “ya que no vivimos exactamente de los turistas, pero siempre ayudan a que la cosa vaya mejor”. Respecto a cómo ve a los arguedanos ante este confinamiento, afirmó: “La gente está precavida y con miedo. Ya se ven las terrazas a medio gas”.

Charo Sanz León, que trabaja en la tienda ‘Cesta del hortelano’, se mostró preocupada por la situación. Añadió que “estos días hay que tener paciencia, pensar en que esto pase cuanto antes y esperar a ver si este cierre funciona”. Indicó que el primer día de cierre perimetral “no se nota, de momento, en el negocio porque la gente puede salir a comprar”. “No es mucho lo que podemos perder de venta porque mis clientes son del pueblo. Suele venir alguno de fuera, pero ya les he avisado”, comentó. Dijo que no sabe a qué se debe este aumento de casos de covid-19 en Arguedas. “Hasta ahora era uno de los pueblos que menos casos había tenido. No creo que hayan influido estos días de fiesta de Semana Santa, porque ya estaban subiendo antes”, consideró.

Por su parte, José Luis Pardo Ustárroz, propietario del Café Mallén, afirmó que “en el pueblo hay miedo”. En cuanto a su negocio, indicó que “a nivel de hostelería llevamos un año con una crisis total”. “Ahora solo podemos atender en la terraza, y con este cierre van a venir menos clientes, sin lugar a dudas”, dijo. No obstante, consideró que “lo primero es la salud, y luego ya vendrán tiempos mejores y nos recuperaremos, sin lugar a dudas”. “Es fundamental que nos vacunen cuanto antes” expuso. Atribuyó el aumento de casos en Arguedas “a que no nos cuidamos, y nos tenemos que cuidar, y punto”.