Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

La solicitud del colegio público Dos de Mayo de Castejón para salir del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) llegó este miércoles al Parlamento foral. Y lo hizo en una sesión de trabajo en la que una representantes de la comunidad educativa expusieron sus argumentos para tomar esta decisión, refrendada por el 78,8% del claustro y el 100% del consejo escolar. Tras su exposición, encontraron el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, pero no de Navarra Suma y PSN, que suman 31 de los 50 parlamentarios.

Una solicitud que ya presentaron el año pasado, pero que Educación denegó por temas formales. Ahora, lo ha vuelto a pedir y el departamento les reclamó un nuevo calendario para asegurar que los que están cursando este programa tengan asegurado seguir haciéndolo, algo que el centro ya ha enviado (se extinguiría en 2029).

Los representantes del colegio (profesores, padres y del Ayuntamiento en el consejo escolar) fueron desgranando los problemas de la aplicación del PAI.

Explicaron que el centro tiene un alto número de alumnado extranjero y con necesidades especiales y pusieron como ejemplo que este curso, 23 de los 48 estudiantes de 1º de Infantil desconocen el castellano. Además, el 42,9% tiene necesidades educativas especiales. A lo anterior añadieron que cada curso hay unos 30 alumnos de incorporación tardía, muchos del ámbito magrebí también con desconocimiento del castellano. De igual forma, incidieron que casi el 50% de los alumnos de 6º de Primaria accede a la ESO con asignaturas pendientes.

Además, añadieron que en el 46% de las familias la lengua vehicular es distinta al castellano, sobre todo el árabe y que en muchos casos no pueden ayudar en las tareas a los hijos por no tener conocimientos necesarios.

“En Ciencias Naturales y Sociales -dos sesiones en inglés obligatorias- el profesorado tiene que simplificar los contenidos para que lo asimilen y genera un gran retraso. La enseñanza no es excusa para el aprendizaje de un idioma. No puede estar aprender vocabulario en inglés por encima de otras competencias”, dijeron.

Además, Laura Irigaray, representante de los padres, reconoció que el inglés es “importantísimo”, pero “no a costa de sacrificar contenidos que pueden ser pilares para cursos posteriores”. “Se nos vendió que nuestros hijos serían bilingües, un cuento que no tiene que ver con la realidad. El PAI es un problema añadido a todas las dificultades que tenemos. No entendemos nada y pedimos que se reflexione porque esta decisión condiciona la etapa más importante de nuestros hijos”, dijo.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Los grupos que pidieron su comparecencia (I-E, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos) coincidieron en dar su apoyo al colegio y reclamaron a Educación que le autorice a salir del PAI. Dijeron que este programa afecta al proceso de aprendizaje del alumnado y algunos llegaron a hablar de imposición. “Hay que respetar la decisión de la comunidad educativa”, señalaron.

Frente a ellos se posicionaron Navarra Suma y PSN. El primero, a través de Pedro González, señaló que la presencia de muchos alumnos inmigrantes no es razón suficiente y citó varios centros con porcentajes de hasta el 50% “que funcionan con alto éxito”. Y se refirió al modelo D en euskera. “No quiero pensar que se busque sustituir el PAI por el modelo D para que no haya inmigrantes”, señaló citando centros con este modelo donde la presencia de alumnos desfavorecidos es muy pequeña.

Jorge Aguirre (PSN) dejó claro que no comparte la postura del centro y que su salida está regulada por una Orden foral. “Se deben cumplir los requisitos. Por ahora, Educación no la ha denegado, sino que ha requerido alguna cuestión más. Están en su derecho de pedirlo, pero cumpliendo la norma. Pero el PSN cree que el PAI es beneficioso para el alumnado y pide que no se ponga el foco en un centro cuando hay tantos que están contentos. Igual salir del PAI no es la solución, sino buscar medidas conjuntas con Educación”, dijo.