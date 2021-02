La Escuela de Arte de Corella gana un premio nacional de ciberseguridad

Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

Cinco alumnos riberos de 1º de Grado Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASDI) de Corella han ganado el premio del concurso nacional ‘Reflexiona y Contrasta’, en la categoría de infografía digital, con un trabajo que lleva por título ‘Cookies atragantadas’. Los galardonados son Urko Vicioso Felipe, de 17 años y natural de Tudela; Guillermo Cabello Vera, de 16 años y de Fontellas; Naiara Atienza Arellano, de 17 años y de Corella; Malena Martínez Lorente, de 17 años y de Murchante; y Andrea Sáez Rosano, de 17 años y de Buñuel. Todos ellos estuvieron acompañados en este trabajo por sus profesoras Nerea Ciarra Tejada, Vanesa Roldán Barón y Nela Santaolalla Marcilla. El premio obtenido es un cheque regalo de 1.200 euros (IVA excluido) en material tecnológico para el centro.

El objetivo del certamen, dirigido a alumnado mayor de 14 años y promovido desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) con motivo del Día de Internet Segura 2021, es promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes. Al mismo se presentaron 46 candidaturas en las tres categorías. Eran tira de cómic a mano Junior y tira de cómic a mano Juvenil, además de la de Infografía digital, que propuso a los participantes crear una infografía que fomente la capacidad de análisis crítico, así como el desarrollo de habilidades personales para reflexionar sobre la información que nos encontramos en Internet y aprender a contrastar la misma, favoreciendo un uso seguro y responsable.

UNA METÁFORA VISUAL

Como explicó Nela Santaolalla, profesora de Medios Informáticos de la EASDI, accedieron al concurso los 15 alumnos de 1º de Grado Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo. “Se dividieron en tres grupos. Cada uno estuvo buscando acerca del tema de ciberseguridad, y fueron a dar a lo que usan ellos más habitualmente, las Apps”. De las tres propuestas que presentaron, la del grupo que ha resultado vencedor del concurso “analizó Tik Tok, Instagram y Twiter, y miraron las políticas de privacidad de cada una de ellas”, comentó.

De este proyecto, que también contó con la implicación de las profesoras ya citadas, surgió la infografía digital ganadora, ‘Cookies atragantadas’. En la misma, sobre una silueta de un cuerpo humano, se plasman las tres redes sociales ya mencionadas con las funciones de seguridad y privacidad que aconsejan que estén operativas y las que no.

Sobre la cabeza de la silueta aparece el eslogan ¿Se te atragantan las cookies?, utilizando para la letra O dos galletas, y en la parte inferior del cuerpo se advierte de que “el 95% de las personas aceptan las cookies sin ser conscientes de las consecuencias que tienen”.

Nela Santaolalla indicó que se trata de un juego o metáfora visual, “difícil de decir con palabras”, y una manera de enfocar el tema y atraer la atención. Y es que cookie -archivo pequeño que envía un servidor web al disco duro del internauta que lo visita con información sobre sus preferencias y pautas de navegación- significa también galleta en inglés. “Los alumnos quisieron trabajar con ese doble sentido de las cookies como galletas y como elemento informático, digamos”, aseguró Santaolalla, al tiempo que indicó que las cookies informáticas no se le pueden atragantar a una persona, “pero unas galletas sí”. “Es ‘jugar’ con lenguaje tanto textual como visual”, apuntó, al tiempo que resaltó la importancia de las políticas de privacidad ya que “con los cookies no sabes a qué estás dando posibilidad”. “Cuando te van preguntado ¿aceptas?, y aceptas, no te das ni cuenta de lo que estás haciendo y estás dando la posibilidad de que sigan tus pasos, tus búsquedas, que sepan dónde estás...”, concretó.

Santaolalla explicó que los alumnos ganadores estuvieron trabajando una semana “a tope” para realizar este proyecto. Un trabajo que se ajustaba muy bien “a los contenidos que estábamos trabajando en diferentes asignaturas”, señaló. Añadió que “además, nos interesa en la EASDI que se formen en esto porque, además de ser posibles productores en este tipo de servicio”, los jóvenes utilizan mucho el móvil y con iniciativas como esta los alumnos saben “lo que tienen entre manos”.

Reconoció que en el centro están muy contentos por este premio porque “por un lado, se forman en ciberseguridad”. ”Además, es el primer trabajo que hacen para fuera del aula, un proyecto real y se lo han reconocido con un premio al que se presentó un montón de gente”, consideró Nela Santaolalla.

