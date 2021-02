Educación y colegio de Castejón difieren sobre la salida del PAI

Actualizada 16/02/2021 a las 06:00

El departamento de Educación ha trasladado al colegio público Dos de Mayo de Castejón que no cumple con uno de los requisitos exigidos para salir del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI), algo que ha vuelto a solicitar el centro por segunda vez. La primera, el año pasado, fue denegada porque el departamento dijo que no hacía mención a la previsión de plantilla tras la salida del PAI, y que no se había tenido en cuenta garantizar su continuidad en los cursos que ya estaba implantado.

La causa principal de esta propuesta del colegio, refrendada por el 78,8% del claustro y el 100% del consejo escolar, es el alto porcentaje de alumnado inmigrante y de incorporación tardía que desconoce el castellano y que hace inviable introducir un tercer idioma.

En esta ocasión, Educación considera que no garantiza la continuidad del programa en los cursos en los que esté implantado, algo que no comparte el colegio. De hecho, el equipo directivo anunció que va a solicitar asesoramiento jurídico para valorar “la pertinencia o no de establecer una nueva calendarización” o mantener la que ya presentó.

El colegio, el primero en Navarra que pide salir del PAI, planteó un calendario dividido en las dos etapas que imparte. Por un lado, la de Infantil, en la que el PAI se seguiría impartiendo hasta el curso 2023/24. Por otro está la de Primaria, en el que el centro propone extinguir el programa en el curso 2026/27. De esta forma, el centro considera que los alumnos que estudian con este programa pueden continuar igual hasta que concluyan cada uno de los dos ciclos.

La palabra de la discordia

Pero Educación rechaza esta propuesta, ya que indica que no hay que limitarlo a cada etapa de enseñanza. Es decir, que un alumno que este año haya empezado con el PAI en 1º de Infantil tiene que tener asegurado continuar con el programa no hasta que acaba este ciclo, sino hasta 6º de Primaria.

Una postura que el colegio no comparte, como explica en un escrito publicado en su página web, y que tiene como clave una frase de la normativa y, más en concreto, la palabra ‘cursos’: “el centro deberá garantizar la continuidad del programa en los cursos en los que esté implantado”.

A este respecto, el centro indica que la palabra ‘cursos’ se refiere a los niveles en los que el PAI está implantado en la actualidad y que el calendario propuesto respeta su continuidad para los que lo están recibiendo. Y cita una de las acepciones de la definición de ‘cursos’. “En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones”.

Pero también se refiere a otra de las definiciones de esta palabra: “conjunto de alumnos que asisten al mismo grado de estudios”.

Sobre esta última, reconoce que implicaría que los alumnos pudieran continuar con el PAI hasta concluir su etapa, pero añade que la LOMCE menciona la palabra cursos no con esta acepción, sino con la anterior.

Y, además, añade que si la normativa hubiera querido eliminar cualquier ambigüedad, el texto sería como el utilizado en la del uso del vascuence en la enseñanza, que indica que los alumnos que la inicien “deberán continuarla a través de toda su escolaridad”.

Peor la calidad educativa

El equipo directivo del colegio recalca que, a pesar de esta “controversia terminológica”, el problema real es si es más importante el derecho a que los alumnos estudien con el PAI o “a que abandonen una modalidad que empeora y lastra la calidad educativa”. “Consideramos un error que un alumno que en la actualidad estudie 1º de Infantil esté obligado a continuar 8 cursos más un programa que reduce y menoscaba la calidad educativa que recibe”, señala.

Además, defiende que si tiene que realizar una calendarización de la extinción del programa, existe la libertad de elegir entre varias opciones, ya que, si se interpreta la normativa como Educación “solo habría una opción posible de calendarización y, en consecuencia, no tiene sentido alguno redactar una propuesta”.

Argumentos

Materias. El colegio se refiere a Ciencias Naturales y Sociales, en las que al menos 2 sesiones son obligatorias en inglés. “El profesorado tiene que simplificar los conceptos o dar la misma lección dos veces, en inglés y castellano, para que todo el alumnado los asimile. Supone un retraso tremendo en el ritmo del aula”, dice.

“Verdaderamente importante”. Señala que la enseñanza de una materia “no puede servir de excusa para el aprendizaje de un idioma”. “Lo verdaderamente importante es la materia en sí. ¿Es más importante aprender vocabulario de ciencias en inglés que comprender conceptos como la fotosíntesis, la digestión o la organización de la política territorial?”, dice.

Menos competencias. Expone que los alumnos adquieren menos competencias en las materias enseñadas en inglés y dice que en el curso 2018/19, año en el que se implantó el PAI en 1º de Primaria, se tuvieron que modificar las pruebas finales de Inglés porque el 100% no las superó.

Tipo de alumnado. En el curso 2019/20, 25 de los 48 alumnos de 1º de Infantil desconocían el castellano, y este son 23 de 48. “El PAI no contribuye a la inmersión lingüística que necesitan realizar en castellano para consolidar su socialización y aprendizaje”, dice. En el 46% de las familias de los alumnos la lengua vehicular es distinta al castellano (38% el árabe); el 42,9% del total es alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; el 26,27% de 2º a 6º de Primaria necesita el programa de refuerzo de español; y el 31% del total son desfavorecidos económicamente. A lo anterior se suma que la matrícula sobrevenida ronda los 30 alumnos, en su mayoría del ámbito magrebí y con desconocimiento del castellano. Además, casi el 50% del alumnado de 6º de Primaria accede a la ESO con alguna asignatura pendiente.