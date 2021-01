Eder aspira a ayudas europeas para 16 proyectos por 233 millones en la Ribera

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS De izquierda a derecha, Alejandro Toquero, Eusebio Sáez, Bernardo Ciriza, Jesús Mª Rodríguez y Sergio Villava, durante la reunión en la que el Consorcio Eder presentó los proyectos para la Ribera dentro del plan Next Gen

Actualizada 14/01/2021 a las 06:00

El Consorcio Eder ha presentado al Gobierno foral su propuesta para optar a los fondos del plan Next Generation, creado por la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. Una propuesta que incluye 16 proyectos que supondrían inversiones por 233,5 millones de euros en la comarca, y que se plasman en ámbitos de desarrollo y transformación turística, digital, audiovisual, industrial o de movilidad; de eficiencia energética, hídrica y agrícola; y de la salud, entre otros. A estos se suman otros 79 proyectos por valor 140 millones de entidades locales y empresas de la zona, desgranados también en la propuesta.

En concreto, los 16 proyectos incluidos por Eder en la denominada ‘Hoja de Ruta Next Generation EU Ribera’ pivotan sobre cuatro ejes principales de actuación: transición energética, digitalización, cohesión social y territorial, e igualdad.

LOS PROYECTOS

Los proyectos son: Destinos Turísticos Inteligentes para una mayor digitalización de la información turística (5 millones de euros); Ribera Digit@l, que contempla una transformación digital del territorio en servicios públicos, formación, asesoramiento, etc (6 millones); Spain Hub Audiovisual: Nodo Ribera de Navarra, que plantea crear un centro para la industria audiovisual y del videojuego en el edificio de Sementales de Tudela (11,5 millones); Ribera Movisse, que propone formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano y natural (más de 23,2 millones); Ener-Ribera (sector público) para impulsar la movilidad eléctrica y el ahorro y eficiencia energética en instalaciones y dotaciones públicas de los municipios de la comarca (20 millones); Ener -Ribera (sector privado), que persigue la transición energética hacia formas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente en el sector privado (36 millones); Riber Rei, que plantea soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia energética e hídrica en el sector agrícola (15,5 millones); Rever Ribera, que pretende repotenciar y extender la vida útil de las instalaciones de energías renovables más antiguas de la comarca (15 millones); un Banco de Residuos Industriales (2,5 millones); CEVAER, que plante crear una planta de valorización y gestión de alimentos envasados no aptos para la alimentación procedentes tanto de la industria como de los domicilios (3,5 millones); CAVIHINA, que incluye un proyecto tractor industrial de hidrógeno renovable en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (67 millones); Corredor Verde de la Ribera (13,5 millones); Impulso y Apoyo del Emprendimiento Inclusivo en la Ribera (más de 7,2 millones); Creación de una Unidad de Implantación de Empresas en la comarca (2,5 millones); Creación de un Centro de Esterilización de Instrumental Quirúrgico en la Ribera (3 millones); y Servicio de Atención Remota a mayores en sus domicilios (1,6 millones).

Representantes de Eder se reunieron con el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, con el fin “de avanzar en la consecución de los objetivos marcados” en la citada hoja de ruta. Se dieron cita, además del consejero, Alejandro Toquero, Sergio Villava y Eusebio Sáez, presidente, gerente y presidente de la ejecutiva del Consorcio, respectivamente; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez; y el director general de la Corporación Pública Empresarial, Francisco Fernández. En este encuentro se expusieron ante el Ejecutivo las líneas maestras de, a juicio de Eder, “ esta ambiciosa iniciativa comarcal” que ha elaborado. Su objetivo es favorecer el desarrollo económico y social de la Ribera en base a principios de sostenibilidad, crecimiento inteligente y cohesión social.

Una estrategia que, como indicó Eder, surge “del trabajo conjunto y coordinado de todos los Ayuntamientos que componen el consorcio junto con la colaboración de las asociaciones empresariales y empresas de la comarca”. Pretende ser una de las partes que compongan la propuesta de Navarra a los fondos Next Generation EU.

EN FASE DE CONVENCER

Como indicó el gerente de Eder, Sergio Villava, tras presentar esta propuesta “ahora lo que tenemos que hacer es esperar, básicamente”, ya que aún no se ha concretado cómo se van a distribuir estos fondos europeos desde el Gobierno central a la Comunidad y desde el Gobierno foral a Navarra. “Ahora mismo no tienen todavía definida la sistemática”, indicó, al tiempo que añadió que, por tanto, “ahora mismo estamos en fase de convencer y posicionarnos bien”.

Respecto a los plazos, dijo que el periodo de ejecución del plan empieza en 2021 por lo que “entiendo que la sistemática tiene que estar definida en este semestre”. De cara a conseguir proyectos para la Ribera financiados con estos fondos europeos, dijo ser “realista, a la vez que optimista”. “Es muy complicado que todo ese paquete de inversiones llegue a la Ribera porque se tiene que repartir para toda Navarra, pero espero que varios de estos proyectos acaben en la Ribera, no sé si este año o el que viene”.

Del proyecto de crear un centro audiovisual y de videojuegos en el edificio de Sementales de Tudela, afirmó: “Creo que eso está bastante enfocado, porque no es solo una iniciativa nuestra, sino que se está llevando a nivel de Navarra. Navarra ahora, a través del Cluster Audiovisual, tiene la presidencia de la Federación Española de Asociaciones del Sector Audiovisual, y se está promoviendo una serie de nodos audiovisuales en España y, en concreto, en Navarra, uno en Pamplona y otro en Tudela. Sería una iniciativa público-privada -todos los proyectos tienen que tener esa colaboración aunque no se sabe todavía en qué porcentaje-”. Sobre el centro de esterilización de instrumental quirúrgico, dijo que “el modelo es el mismo” ya que la empresa que lo promueve “tendría que cerrar un acuerdo con el Servicio Navarro de Salud” y desde su ubicación en Tudela podría dar servicio no solo a Navarra sino a La Rioja y Aragón.

Las 16 propuestas para la comarca, al detalle

1. Turismo inteligente

Puntos de información digitales 24 horas; contenidos digitales en rutas; o plataforma digital de información. Coste: 5 millones.

2. Ribera Digit@l

Acceso a banda ancha en todo el territorio; ‘market place’ para comercializar productos hortofrutícolas; o unificar plataformas de Ayuntamientos. Coste: 6 millones.

3. Centro audiovisual y de videojuegos (Tudela)

Rehabilitar el edificio de Sementales de Tudela para un centro de industria audiovisual y del videojuego. Coste: 11,5 millones.

4. Ribera Movisse

Corredores ciclistas entre pueblos; mejora de transporte colectivo con energía limpia; o vehículo eléctrico. Coste: 23.260.000 €.

5. Ener-Ribera (público)

Eficiencia energética en edificios municipales; sustitución de vehículos por eléctricos; y renovación de alumbrado. Coste: 20 millones.

6. Ener-Ribera (privado)

Promoción autoconsumo en empresas; rehabilitación energética de edificios; o iluminación eficiente. Coste: 36 millones

7. Regadíos eficientes

Digitalizar sistemas de riego; producción de energía renovable; inversiones en sistemas de monitorización y equipos; o formación de agricultores. Coste: 15,5 millones.

8. Rever Ribera

Repotenciar y extender la vida útil de instalaciones eólicas y solares más antiguas. Coste: 15 millones.

9. Residuos industriales

Infraestructura para facilitar la gestión de residuos como materia prima. Coste: 2,5 millones.

10. Cevaer

Centro de valorización de alimentos envasados no aptos para alimentación de la industria y domicilios. Coste: 3,5 millones.

11. Hidrógeno

Plantas de hidrógeno en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Coste: 67 millones.

12. Corredor verde ribero

Adecuar itinerarios de entornos fluviales, tomando como referencia el Camino Natural del Ebro. Coste: 13,5 millones.

13. Emprendimiento inclusivo

Red de emprendimiento inclusivo, diseño de un plan y una unidad de apoyo con ayudas. Coste: 7.210.000 euros.

14. Nuevas empresas

Asesoramiento en ubicación, ayudas y gestión para la implantación de empresas y una convocatoria de ayudas. Coste: 2,5 millones.

15. Esterilización de instrumental quirúrgico

Centro esterilización instrumental quirúrgico. Coste: 3 millones.

16. Cuida-T en casa

Atención remota a personas mayores en su domicilio con alertas y notificaciones. Coste: 1,6 millones.

Otros 79 proyectos por más de 140 millones

Aparte de los 16 grandes proyectos presentados por Eder, también hay otros 79 planteados por empresas, Ayuntamientos y asociaciones con una inversión total estimada de más de 140 millones.

Los hay de todo tipo. Los de mayor cuantía son dos centrales fotovoltaicas de la empresa Suno Energía en Corella, una por 29,7 millones y otra por 19,8. A estos dos se suma otro de Mejana Gourmet, perteneciente a la Fundación Tudela Comparte. Propone un parque agroclimático en La Mejana de la capital ribera. Se estima un coste de 18 millones e implicaría la rehabilitación completa del edificio de La Obra. Un proyecto que Sergio Villava, gerente de Eder, señaló que en el eje de cohesión social “es de los más interesantes”.

TODO TIPO DE INICIATIVAS

A partir de ahí, se pueden ver todo tipo de iniciativas. Algunas se centran en la sustitución del alumbrado público de localidades por LED; otros en potenciar la movilidad sostenible; y alguno para sustituir los vehículos de los Ayuntamientos por eléctricos. También aparecen obras en calles o la rehabilitación de edificios para darles uso público en varias localidades.

Villava explicó que el Eder hizo un llamamiento para ver si estaban interesadas en presentar proyectos propios. “En 15 o 20 días teníamos ya 79”, indicó, al tiempo que reconoció que hay “algunos que encajan más y otros menos” en los requisitos marcados. “Nosotros no hacemos selección, sino que hemos sido canalizadores de todas las propuestas para presentarlas al Gobierno”, señaló.