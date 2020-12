El Club Cintruénigo Fútbol Sala sortea una cesta valorada en 900€

Actualizada 30/12/2020 a las 06:00

Con el mensaje ‘Comienza el 2021 a lo grande’, el Club Cintruenigo Fútbol Sala ha lanzado el sorteo de una cesta de Navidad valorada en 900 euros para conseguir fondos y sufragar los gastos del club a consecuencia de la covid-19.

El club ha hecho un esfuerzo importante para afrontar el inicio de temporada para la Escuela Cintruénigo FS puesto que han tenido que incrementar el número de monitores por entrenamiento para poder desarrollarlos de forma individualizada con una ratio de 2 o 3 niños por cada entrenador.

“La inversión en personal para afrontar este reto no es menor y, por tanto, el desgaste económico del club es más acuciante si cabe. Pero tenemos claro que hay que pensar en la mejora personal de cada chaval, priorizando su desarrollo emocional y deportivo, pero también su desarrollo social y psicológico”, indica el presidente del club, Raúl Pérez.

Para poder sufragar esos gastos, el club ha puesto en marcha el sorteo ‘Cestón de Año Nuevo’ con la finalidad de recabar el apoyo y la ayuda de la sociedad.

La cesta está expuesta en la tienda Dulces y Helados Katty.

CÓMO PARTICIPAR

El club ha editado 5.000 boletos que ha puesto a la venta al precio de 2 euros cada uno. Cada papeleta contiene 2 números para participar en el sorteo.

Los interesados pueden adquirir los boletos a través de los jugadores y jugadoras del club y de la escuela. Además, la entidad ha contado con la colaboración de varios establecimientos y comercios y se han establecido varios puntos de venta en la localidad: Dulces y Helados Katty, Estanco Tere, Librería Siglo XXI; Cafetería Antojos, y Librería Lozano.

El boleto ganador será el que coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE que se sorteará el 1 de enero del 2021.

En el caso que no haya un ganador, o si este no reclama el premio en el plazo de 30 días desde la celebración del sorteo, el ganador será el boleto que coincida con las cuatro últimas cifras del número del primer premio adicional. En caso de no haber un ganador, o si este no reclama el premio en el plazo de 15 días, el ganador será el boleto que coincida con las cuatro últimas cifras del número del segundo premio adicional. Finalmente, en caso de no haber un ganador, o si este no reclama el premio en el plazo de 7 días, el club se reserva el derecho de declararlo desierto.