Una caída en un aparcamiento de Tudela termina con una multa

Una persona fue sancionada este miércoles, 9 de diciembre, por incumplir la normativa para prevenir el contagio por coronavirus en Tudela. Según confirmaron agentes de la Policía Local, sobre las 15.00 horas recibieron una llamada de alerta de SOS Navarra informando de la caída de una persona mayor en el parking de un hipermercado de la localidad.

Una patrulla de agentes del cuerpo se desplazó a atender la llamada y, una vez en el lugar, vieron que el hombre no presentaba heridas de importancia y se encontraba en el interior de su vehículo. Según pudo confirmar el afectado, al salir del automóvil fue cuando se cayó, pero sin sufrir lesiones de importancia y presentando un estado de perfectas condiciones. Durante el servicio, los agentes le pidieron la documentación al implicado y cuál fue su sorpresa al comprobar que se trataba de un vecino de Tarazona y que, debido al confinamiento perimetral en Navarra, no podía estar en la localidad sin el permiso necesario. Al no tener justificante, los agentes procedieron a sancionarle por incumplir la normativa contra la Covid-19.

GAFAS EMPAÑADAS, ACCIDENTE SEGURO

Por otro lado, los agentes de la Policía Local de Tudela confirmaron que sobre las 18:40 horas de este miércoles los agentes ayudaron en la confección del parte amistoso de un accidente ocurrido en el polígono municipal de la localidad, en el que se produjeron escasos daños materiales.

Según la versión de la conductora, cuando había desestacionado el vehículo y se disponía a acceder a la circulación, debido a la mascarilla se le habían empañado las gafas y no se percató de la presencia del otro vehículo, por lo que terminó colisionando contra el otro implicado que circulaba correctamente.

