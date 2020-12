Actualizada 03/12/2020 a las 11:13

A Eugenio Miramón Clavijo ‘Uge’, jugador tudelano del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, la llegada de la covid-19 le pilló con 18 años recién cumplidos. La edad en la que uno empieza a salir y a experimentar cosas nuevas. “Normalmente un chaval de 18 años piensa en salir con los amigos y en pasárselo bien, pero los jóvenes de mi edad tenemos que estar concienciados”, señala.

Y lo dice después de haberlo sufrido en primera persona, aunque en su caso sólo perdió el gusto y el olfato. “Fue raro. Cuando me enteré no sabía ni dónde meterme. Pensé en mí y en el equipo porque no nos beneficiaba. La palabra que mejor lo define es agobio”, reconoce el joven jugador, al tiempo que asegura que luego sí notó las secuelas. “Cuando volví a entrenar -tres semanas más tarde- sentía que me faltaba el aire y me cansaba muy rápido”, relata, toda vez que añade que “si a mí no me entraba el aire a los pulmones con 18 años, imagínate a las personas mayores”.

“Tenemos que ser responsables porque este virus no es una tontería. Ha matado a mucha gente”, insiste. Una responsabilidad que, en su caso, es doble. “Tenemos que entender que si los jóvenes salimos y no respetamos las normas, nuestros familiares mayores pueden pagar las consecuencias”, dice Miramón, quien, por otra parte, indica que, como jugador profesional, “no quieres que el equipo tenga que parar, porque en Primera todo se paga”.

Eso sí, el virus no ha impedido que siga con su vida. “Tenemos que estar alerta, pero también tenemos que seguir con nuestras vidas. Mis amigos y yo siempre vamos con mascarillas e intentamos salir menos de seis”, apunta Miramón.