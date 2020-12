Álex Remiro, portero de la real sociedad: “Me enfada ver por redes que la gente no hace lo que debe”

Actualizada 03/12/2020 a las 10:52

A sus 25 años, el cascantino Álex Remiro es todo un icono en la Liga Santander. A día de hoy, el guardameta de la Real Social encabeza la clasificación del trofeo Zamora, que cada año otorga el diario Marca al mejor portero de la temporada, con cinco goles encajados en 11 partidos jugados. Una temporada que, a nivel de equipo, tampoco puede ir mejor. Y es que el conjunto txuriurdin es líder de la Liga con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que tiene pendiente de jugar dos partidos aplazados.



Por ello, este curso, más que nunca, es momento de estar centrado, aunque haya una pandemia de coronavirus que haya cambiado todos los planes. “Obviamente la vida te cambia por todas las restricciones que hay y por toda la vida que dejas de hacer, pero creo que a nivel futbolístico solo me ha afectado en el parón que tuvimos la temporada pasada y en lo rápido que se jugó el final”, indica Remiro.

No obstante, si uno se pone a analizar cómo se han visto alteradas sus rutinas, da para algo más. Según cuenta, prácticamente se hacen un test al día, están separados en los vestuarios y, si comen en Zubieta, lo hacen con más de metro y medio de separación y por turnos. Y, si no, se llevan la comida a casa. “La verdad es que el único momento en el que nos juntamos es en el campo”, explica el guardameta cascantino, a la vez que afirma que “toda precaución es poca”. “Es extraño, pero, ahora, ¿qué no es extraño para todo el mundo?”, reflexiona, al tiempo que continúa diciendo que “simplemente te adaptas e intentas cumplir todas las medidas a rajatabla porque, de lo contrario, no vamos a salir nunca de esto”.



SER RESPONSABLES

Y, aun cumpliendo con las medidas, se contagió. “Tuve suerte y fui asintomático, aunque a día de hoy no estamos seguros de que realmente lo tuviera. Pude ser un falso positivo”, señala Remiro, quien añade que “pasas el virus que ha paralizado todo y por suerte no te afecta para nada, porque los síntomas son palabras mayores”. “Siempre les digo a mis amigos y a mi familia que si yo lo cogí en casa, estando solo, ellos tienen que tener mucho cuidado”, insiste el guardameta cascantino.



Es por eso que focaliza todo en la responsabilidad individual. “Me enfada ver por redes sociales que la gente no hace lo que debe y me da rabia que luego se queje”, asegura. “Yo, en mis días libres, no me voy a donde no tengo que ir y no dejo de lavarme las manos, ponerme la mascarilla...”, reconoce.



Además, bajo su punto de vista, “estamos mal acostumbrados”. “No es que no podamos hacer nada, sino que no tenemos que hacer nada. Hay que cumplir las normas porque es un tema muy serio. La gente se muere por esto y nosotros tenemos que aportar nuestro granito”, concluye diciendo Remiro.