Denunciado en Buñuel tras darse a la fuga y dar positivo en alcohol, speed y cocaína

Actualizada 15/08/2020 a las 12:45

Patrullas de la Policía Foral adscritas a la comisaría de Tudela han formulado tres denuncias por infracciones muy graves a la Ley de Seguridad Vial, que han conllevado la inmovilización de los vehículos implicados.

La primera actuación se ha realizado a las 00.35 horas con un vehículo que se ha dado a la fuga en Buñuel, realizando una conducción temeraria por la localidad. Una vez interceptado su conductor, de 24 años, ha arrojado prueba positiva en alcohol ((0,50 mg/l, 500 € y 6 puntos) y en dos drogas, speed y cocaína (1.000 € y 6 puntos). También ha sido denunciado por conducción temeraria (500€ y 6 puntos), no usar el cinturón de seguridad (200€ y 3 puntos) y no llevar mascarilla (100€), no siendo conviviente con el copiloto que viajaba, que ha sido denunciado también por viajar sin cinturón y no usar mascarilla.

Posteriormente, y en la Plaza de los Fueros de la misma localidad, un conductor novel de 19 años ha ofrecido positivo en alcohol (0,34 mg/l, 500 € y 4 puntos) y en cocaína y anfetamina (1000 € y 6 puntos).

Y finalmente en Cortes se ha controlado un vehículo cuyo conductor, de 28 años, ha arrojado resultado positivo en la prueba de drogas (1000 € y 6 puntos). El vehículo ha sido inmovilizado hasta que posteriormente otra persona se ha hecho cargo del mismo.