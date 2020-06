Castejón no siguió este sábado la tradición de ser la localidad que inicia el calendario festivo de la comarca debido a la suspensión de sus fiestas por la crisis del coronavirus.

Actualizada 28/06/2020 a las 06:00

La localidad de Castejón es la que todos los años se encarga de abrir el calendario de fiestas patronales en la Ribera. Ayer también fue la primera, aunque esta vez en no prender la mecha del cohete que diera inicio a una semana festiva en la villa ferroviaria.

La suspensión de las fiestas por la crisis del coronavirus dejó en el municipio imágenes totalmente inusuales para un 27 de junio. Y es que el ambiente lúdico previo al lanzamiento del chupinazo no se dejó sentir durante la mañana por las calles de la localidad. Tan solo los almuerzos que degustaron integrantes de distintas cuadrillas o peñas en bares del municipio hacían recordar que ayer no era un día más. Eso, y el hecho de que agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Tudela y la Policía Local de Castejón recorrieran las calles de la villa para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para bares y terrazas (aforos, distancias o uso de mascarillas). En este sentido, hasta entrada la tarde, no se habían registrado incidentes.



TRISTEZA

Entre las cuadrillas y peñas de jóvenes que se reunieron para almorzar consultadas por este periódico, se dejaba sentir la tristeza por no poder celebrar sus fiestas. No obstante, dijeron ser conscientes de la situación que se vive por la crisis del coronavirus.

Roberto Povas Antúnez almorzó, junto con el resto de integrantes de la cuadrilla ‘La Camorra’, en la terraza de la Cafetería Truk. “Nos hemos juntado para almorzar en honor a nuestras fiestas. Estamos viviendo este día con tristeza, de manera diferente, y disfrutándolo de forma distinta. Somos conscientes de que la situación es la que es y, dentro de las medidas de seguridad, vamos a tener mucha prevención ya que, ante todo, hay que hacer las cosas bien”, afirmó. Tras recordar que de haberse lanzado el cohete “no estaríamos sentados almorzando tan tranquilos”, afirmó que en su cuadrilla “vamos a vivir un fin de semana normal, lo que está establecido”.

Doce de los quince socios de la peña ‘El Descaro’ también se reunieron en un bar para almorzar. “Luego, con precaución, haremos lo que nos dejen porque somos conscientes de la situación”, afirmó Sheila Lorenzo, integrante de la citada peña. Consideró que el Ayuntamiento “ha hecho lo correcto al suspender las fiestas, aunque nos duela, especialmente a la juventud”. Una suspensión que, como explicó, ha hecho que la mayoría de los vecinos de Castejón que se cogían vacaciones esta semana para disfrutar de las fiestas, “no lo han hecho porque no hay ningún plan”.

Javier Los Arcos, edil de NA+, almorzó con su cuadrilla, formada por unos 14 jóvenes de entre 24 y 24 años. “No nos hemos resistido algunos a vestirnos de blanco, ya que no hay fiestas. Es un día triste, pero lo vamos a vivir de la mejor manera posible respetando siempre las normas sanitarias. Somos conscientes de lo que hay”, dijo.



OFRENDA A LA PATRONA

Por la tarde, en lugar de hacer la tradicional ofrenda de flores a la patrona, la Virgen del Amparo, en la parroquia, la imagen fue adornada previamente por una floristería de la villa con las aportaciones económicas que realizan los vecinos. Además, los quintos de 2002, la obsequiaron con un pañuelo que le colocaron Daniela Escobar Castro e Itziar Cabañas Izpura.

Para hoy domingo, el que hubiera sido el día grande de las fiestas, está prevista, a las 12 horas, una misa en honor a la patrona. Será en la parroquia, con las correspondientes restricciones de aforo, y contará con la participación de la Escuela de Jotas local. Habrá una ofrenda de un centro de flores y un pañuelo blanco con una mantilla negra en recuerdo a los fallecidos por el coronavirus.