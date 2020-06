La Mancomunidad Ribera establece sanciones por no separar los residuos

Actualizada 13/06/2020 a las 06:00

La Mancomunidad de la Ribera, a la que pertenecen 19 localidades, va a establecer sanciones para quienes no cumplan con la separación de residuos a la hora de depositarlos en los contenedores. Unas sanciones que, tanto para estas como para otras infracciones referentes a la recogida y tratamiento de residuos, oscilarán entre los 60 y 2.000 euros si son leves; de 2.000 a 10.000 euros, las graves; y de 10.000 a 45.000 euros, las muy graves.

Así lo establece la ordenanza que regula la gestión de los residuos sólidos urbanos, aprobada inicialmente por la entidad, toda vez que recoge, como una de las modificaciones principales, la obligatoriedad de que los usuarios separen en origen los residuos en 8 fracciones: fracción de resto; papel-cartón; envases ligeros; envases de vidrio; aceites vegetales; pilas; textil, ropa y calzado; y materia orgánica o quinto contenedor. En este último caso se prevé que hasta el otoño no se contará con la recogida selectiva de la misma en las cuatro primeras localidades por lo que, mientras tanto, se deberá depositar en los contenedores de resto.

Como explicó el gerente de la Mancomunidad, Fermín Corella, se prevé que para el verano pueda entrar en vigor esta ordenanza, que modifica a la hasta ahora existente, una vez que se apruebe definitivamente tras finalizar el periodo de alegaciones y se publique en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Respecto a la separación de todo tipo de residuos, Corella indicó que “ya es obligatorio por ley, pero no estaba recogida esa obligatoriedad dentro de nuestra ordenanza, y los sistemas integrados de gestión de residuos nos exigen que lo esté”. Añadió que las citadas sanciones establecidas por incumplir estas medidas “son las estándar, ya que todas son igual”.

CONTRATACIÓN DE 2 INSPECTORES

La ordenanza recoge que la Mancomunidad “dispondrá de un servicio de inspección para garantizar que las personas usuarias depositen los residuos de manera correcta”, y añade que el personal que realice esas labores de inspección “tendrá el carácter de agente de la autoridad y los hechos por ellos constatados y formalizados en actas gozarán de la presunción de certeza a efectos probatorios”. En concreto, la entidad contratará a dos inspectores mediante un concurso oposición en el que está trabajando.

No obstante, en cuanto a sus funciones, el gerente de la entidad explicó que al tema de sanciones “es a lo que menos” se van a dedicar, ya que abarcarán “otros muchos aspectos como comprobar que los contenedores no estén sobrados, que no haya suciedad por los alrededores de los mismos, que la recogida se haya realizado a tiempo o a las quejas que recibimos a diario sobre si falta o sobra algún contenedor en algún lugar o pidiendo que se cambien de sitio”.

Y es que, como apuntó Fermín Corella, estos inspectores “no son un agente de la ley”. “Si ven a alguien incumpliendo las normas de la ordenanza no pueden pedirle su identificación para levantar un acta de inspección. Pueden comunicarlo a los policías municipales que, desde mi punto de vista, son quienes tienen que iniciar los procesos de sanción ya que son los únicos que tienen potestad para pedir identificación como agentes de la ley. Si pillan a alguien in fraganti haciendo las cosas mal, levantarán un acta de inspección. Ese acta nos la remitirán desde el Ayuntamiento a la Mancomunidad y esta, en caso de que sea conveniente, iniciará el proceso sancionador”, dijo.

“Hasta ahora, se ha sancionado en algunos Ayuntamientos a gente por sacar basura fuera de hora, que es en lo que más se incurre. Esas sanciones eran cosa de ellos, pero ahora, con este cambio de ordenanza puede sancionar la Mancomunidad”.

Fermín Corella confió en que la entidad no tenga que poner ninguna multa. “Creo que el último expediente sancionador que tramité fue en el año 1993”, afirmó.

MOTIVOS DE SANCIÓN

Por lo que se refiere a las infracciones respecto a la recogida de residuos, las leves incluyen desde depositarlos sin separar por fracciones a incumplir los horarios establecidos con tal fin, entre otros aspectos.

Las graves contemplan, además de la reiteración de las leves, otros aspectos como el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas el medio ambiente; dañar o realizar pintadas en los contenedores; causar daños en los puntos limpios; obstruir la actividad de control de la Mancomunidad; o evacuar residuos por la red de alcantarillado, entre otras.

Y las muy graves, la reiteración de las graves o el vertido incontrolado de residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud o se haya producido un deterioro para el medio ambiente; abandonar cadáveres de animales sobre cualquier terreno o inhumarlos en terrenos de propiedad pública; depositar residuos peligrosos o clínicos no susceptibles de recogida, etc.

Nuevo impulso al ‘quinto contenedor’







La ordenanza ahora aprobada inicialmente también incluye el sistema de recogida que tendrá el quinto contenedor (materia orgánica). Fermín Corella dijo que la implantación del mismo “no depende del todo de nosotros”, ya que están a la espera de que el Gobierno foral les autorice realizar modificaciones presupuestarias en base al remanente de tesorería para incluir en el presupuesto la inversión para adquirir contenedores. “Queremos ir lo más rápido posible, pero calculo que hasta el otoño no habrá quinto contenedor”, dijo. Añadió que esa recogida selectiva orgánica va a comenzar con los municipios de Tudela, Corella, Cintruénigo y Fitero, que son “todos los que tienen recogida mediante carga lateral”. Se adquirirán 350 contenedores, de los que 240 se destinarán a Tudela, y los restantes a los otros tres municipios.

Como se recordará, aunque hace más de 5 años la entidad anunció el quinto contenedor en varias localidades, en la actualidad hay 62 funcionando en la capital ribera. Fermín Corella dijo que son “para grandes generadores de este tipo de residuo -comercios de productos alimenticios, supermercados o hipermercados, restaurantes, bares, etc-, que también utilizan unos 60 vecinos, y estamos recogiendo unas 30 toneladas todos los meses”. Añadió que la Ley de Residuos de Navarra “nos obliga a que este año recojamos al menos el 50% de la materia orgánica que producen nuestros vecinos, separadamente”.

El gerente de la Mancomunidad explicó que en estos momentos, el 95% de los puntos de recogida de la entidad cuenta con contenedores de vidrio, papel, envases y resto, a los que se irá sumando el quinto contenedor.

Dos nuevos puntos limpios fijos, y mantenimiento del actual punto móvil



Otro de los reglamentos que incluirá la nueva ordenanza de la Mancomunidad de la Ribera es el de funcionamiento de los puntos limpios. Se trata de los dos nuevos puntos fijos para voluminosos, uno en el centro de tratamiento del Culebrete y otro en el polígono de Canraso de Tudela, en los que la entidad ha invertido 124.000 (sin IVA) y 101.000 €, respectivamente. En los mismos, se pueden depositar objetos voluminosos, residuos de construcción de pequeñas obras y restos de podas y jardines, además de los residuos que se recogen en el punto móvil (aparatos eléctricos, pinturas, aceite...), que se mantendrá como hasta ahora. La ordenanza también regula el funcionamiento de las áreas de aportación “que se crearán en todos los municipios que, de momento, no tienen punto limpio fijo, para escombros, voluminosos y podas”.