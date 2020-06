Santos anuncia la apertura de una oficina contra el racismo en Tudela

Actualizada 11/06/2020 a las 12:25

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha anunciado que su departamento está trabajando para abrir una Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización (ODAS) contra el racismo en la ciudad de Tudela.

Esta oficina, ha señalado, se sumaría a la ya existente en Pamplona gestionada en colaboración con SOS Racismo, el único espacio de atención presencial en Navarra ya que en el resto de la comunidad se presta de manera telemática.

El consejero ha precisado que el sistema de trabajo “puede ser acertado” en determinados momentos, como el estado de alarma, pero “impide una cercanía y acogida y más en contextos de racismo”.

Ha recordado las cifras de atenciones en esto supuestos en la oficina hasta mediados de mayo, con 914 atenciones, de las que el 16% eran para solicitar información, el 12% sobre vivienda, el 11,5% a acogida, un 6,3 con temas laborales. De todas ellas, ha precisado, “un 5% pasaron a denuncia”.

Santos ha destacado que de todas las denuncias, el 16% desde principios de años son relativas a racismo institucional, aunque durante la pandemia han subido al 68% de todo el año, por lo que ha llamado a “analizar con más calma y saber qué interacción ha habido entre el Estado y las personas migrantes y a qué entidades concretas afecta”.

Por último, a preguntas de la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que las atenciones se realizan de forma mayoritaria “a petición de entidades y no de personas particulares”, un hecho que demuestra “que hay un tejido especialmente atento a asumir la voz”.

Entre las entidades que han solicitado atenciones a la oficina de atención de SOS Racismo se encuentran, ha dicho, los medios de comunicación, que han motivado el 15% de las atenciones a personas migrantes “un dato muy significativo” a su juicio.

Ainhoa Aznárez, por su parte, ha señalado que el racismo “atraviesa todas las sociedades” y ha alabado la decisión del Gobierno de Navarra de renovar la colaboración para el mantenimiento del servicio de atención a personas migrantes con SOS Racismo.

Por último, Aznárez ha pedido “proclamar que el ser humano no está en venta” y ha señalado que la nueva oficina de Tudela y el nuevo convenio suscrito “van dirigidas a elaborar itinerarios de la no violencia, no discriminación por razón de sexo, género y diversidad sexual.