Alberto Orta: “Ante esta crisis, tranquilidad y mucha responsabilidad social”

26/03/2020 a las 06:00

El ribaforadero Alberto Orta Ruiz, médico residente de tercer año de Oncología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, dio positivo en coronavirus el pasado miércoles día 18 de marzo en la prueba a la que fue sometido tras presentar algunos síntomas. Tras sufrir en primera persona los efectos de esta enfermedad, cuenta cómo lleva el aislamiento y cómo ve el avance del Covid-19.



¿Cómo se encuentra?

Me encuentro bien. A día de hoy (esta entrevista se realizó el martes) no tengo síntomas y estoy llevando bastante bien estar aislado en una habitación. Sí que ha habido días en los que he tenido síntomas más erráticos, siendo lo más molesto la falta de aire, pero más o menos me he ido vigilando por mi cuenta. También tengo suerte al tener el apoyo de una persona que me hace la comida, me la deja en la puerta y yo, con el mismo cuidado, la vuelvo a dejar ahí. Además, cuando salgo de la habitación, lo hago con una mascarilla quirúrgica y extremamos las precauciones a la hora de utilizar el cuarto de baño porque es compartido.



¿Qué síntomas tuvo?

Llevaba unos días cansado y tenía dolor de cabeza, pero como había estado haciendo guardias y tenía más estrés de la cuenta, siempre tienes la duda de si puede tratarse de ansiedad. Decidí hacerme la prueba y, al día siguiente, vi que había dado positivo e inicié el protocolo. En lo que respecta a los síntomas..., malestar, dolor de cabeza, tos y la sensación de falta de aire, que fue lo que más me alarmó.



¿Cuánto tiempo más va a permanecer aislado?

No puedo salir hasta que no tenga un resultado negativo en la prueba. La mayor impotencia que siento ahora es que ya me encuentro mejor y me gustaría estar aportando mi granito de arena en el hospital, aunque entiendo que si sigo infectado no puedo hacerlo.



Sobre todo viendo la carga de trabajo de sus compañeros.

La verdad es que la sensación de desbordamiento está muy transmitida por los medios de comunicación, pero la realidad en el hospital parece ser otra. Por lo menos, la experiencia que yo tengo es que dentro del hospital en el que trabajo se está haciendo una gestión bastante importante y se están destinando recursos materiales y humanos a las zonas en las que se necesita más apoyo. Sobre todo, lo que se nos ha transmitido por parte del hospital es que las etiquetas de dermatólogo, traumatólogo u oncólogo no tienen ningún sentido y que todos somos médicos que combatimos el mismo problema. Además, que el hospital pueda cambiar de la noche a la mañana y crear una planta de hospitalización para pacientes con el virus es muy importante.



¿Qué le dice el resto de personal sanitario que trabaja allí?

Mis compañeros están muy contentos con el apoyo que están teniendo por parte de la sociedad, con esos aplausos de las 20 horas. Está siendo espectacular. Dan mucha energía positiva al personal sanitario. En cualquier caso, lo que transmiten mis compañeros es sensación de trabajo y una capacidad de adaptación tremenda cada día, porque cambian nuestros protocolos, nuestras formas de actuar, la organización…



Está viviendo como médico y de primera mano la situación en Madrid. ¿Que fotografía puede hacer?

Hay mucho esfuerzo de todo el personal sanitario. Se escuchan comentarios de todo tipo, aunque lo que puedo decir de mi hospital es que es una situación excepcional, pero no de desesperanza ni de desbordamiento. Hay más volumen de trabajo del que estamos acostumbrados, pero se han eliminado todos los servicios que no son imprescindibles y solamente se han mantenido en funcionamiento aspectos prioritarios o urgentes. El resto de personal humano y recursos materiales se está destinando al tratamiento de pacientes con coronavirus.



Concretamente, ¿cuál ha sido su tratamiento?

Como mis síntomas eran leves, no he tenido que tomar nada. Si en algún momento he tenido un poco más de malestar tomaba paracetamol, pero no he necesitado nada más. Eso sí, es cierto que hay pacientes que precisan otros tipos de tratamientos que se están, de alguna manera, ensayando, y que, en función del grado de gravedad del paciente, se van incorporando otro tipo de fármacos.



Después de sufrir de primera mano el Covid-19 y siendo médico, ¿qué mensaje trasladaría a la sociedad ante esta crisis?

Yo transmitiría tranquilidad y mucha responsabilidad social. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan mejor. Se nos ha pedido el obligado cumplimiento de las medidas de confinamiento. Entiendo que es complicado y que rompe nuestra estructura de vida, pero también permite hacer otro tipo de cosas. En el caso de Navarra, por lo que me llega, creo que las administraciones y el Gobierno foral están haciendo un gran esfuerzo para mejorar la gestión de los recursos y, aunque no está a nivel de la Comunidad de Madrid, se está viendo un incremento de los casos, ante el que se está formando al personal, aumentando los recursos de protección, habilitando plantas de aislamiento de pacientes e, incluso, abriendo más camas en las UCI, algo que no es fácil. Es una situación excepcional y hay que confiar en los cambios de gestión que se están haciendo.