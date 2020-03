20/03/2020 a las 06:00

E L estado de alarma en el que nos encontramos ante el avance del coronavirus, y el confinamiento de la población derivado del mismo, está generando numerosas dudas entre los ciudadanos. Para resolver estas cuestiones relativas al día a día de cada vecino, la Policía Municipal de Tudela ha abierto un canal virtual en el que responde a estas dudas. El mismo puede consultarse en la web www.tudela.es y realizar preguntas a través de Twitter (@PMTudela). Estas son algunas cuestiones respondidas hasta la fecha.

Sí puedes



Mis padres son mayores. ¿Puedo llevarles la comida si necesitan algo?

Sí puedes. Puedes llevarles la comida y la compra sin problemas, siempre que lo haga y la lleve a casa una única persona. Igualmente se puede hacer de tal forma a aquellos vecinos que sean personas mayores y lo necesiten.



¿Se puede salir a sacar al perro?

Sí puedes. Siempre que se haga en las inmediaciones de casa. No se puede ir a pasear al animal al campo o al monte. Del mismo modo que no se puede estar de charla amistosa con otros tenedores de mascotas. Debemos respetar la distancia de seguridad y evitar las concentraciones de personas.



¿Puedo desplazarme al trabajo en bicicleta?

Sí puedes. Sin ningún problema.



Si tenemos que trabajar ¿Podemos llevar a las niñas a casa los abuelos?

Sí puedes. A ser posible que sea un único progenitor quien los lleve. Si lo haces en transporte público, asegúrate de respetar la distancia de seguridad.



Vivo en Tudela y trabajo en San Adrián, pero tengo que llevar a mi hijo pequeño a casa de los abuelos que está en Ablitas ¿Puedo hacerlo?

Sí puedes. Pero será necesario justificar esos desplazamientos. Debes llevar el DNI donde conste tu domicilio en Tudela; un documento en el que aparezcan los datos de la empresa y su pertenencia como trabajador a la misma; y un documento que justifique el domicilio de los abuelos (recibo del agua, luz, o similar).



Soy repartidor con mi propio coche y quería saber si puedo ir a trabajar.

Sí puedes. Si bien deberás presentar, cuando seas requerido para ello, los albaranes o pedidos que justifiquen tu desplazamiento y ruta.

No puedes

¿Puedo utilizar el garito (local de ocio juvenil)?

No puedes. No es una de las actividades autorizadas en el Real Decreto que regula el estado de alarma.



¿Puedo pasear por el campo o por la Vía Verde del Tarazonica?

No puedes. Tanto el campo como la Vía Verde del Tarazonica son vías de uso público y por lo tanto está prohibido circular por ellas.



¿Puedo ir a cuidar y pasar ratos en mi huerto urbano?

No se puede. Puedes ir a alimentar a los animales que puedas tener en el huerto, a regar o recoger productos. Pero ir a pasar el día y juntarte con otros hortelanos, no.



¿Puedo acudir a mi peña o sociedad gastronómica?

No puedes. No es una de las actividades autorizadas en el Real Decreto que regula el estado de alarma. Por lo que debe estar cerrada y con nadie en su interior.



¿Puedo ir a pasar la ITV?

No se puede. No es uno de los supuestos recogidos en el Real Decreto que regula el estado de alarma. Pero no te preocupes, este documento recoge que los trámites y plazos administrativos quedan suspendidos mientras dure la alarma por lo que podrás utilizar tu vehículo. En cuanto salgamos de la pandemia deberás pasar la revisión para evitar llevarte una sanción. Además, las estaciones están cerradas.



Soy enferma de diabetes y debo salir a andar todos los días un rato. ¿Puedo hacerlo?

No puedes. No puedes salir de casa para pasear, si bien, sí puedes salir de tu domicilio para comprar alimentos, productos farmacéuticos y otros de primera necesidad, por lo que debes aprovechar estos desplazamientos. No obstante estaría bien que portaras un certificado expedido por un facultativo acreditado que recogiese esa patología.



¿Puedo jugar en los parques e instalaciones deportivas públicas?

No puedes. Ni en las públicas ni en las privadas. Como habrás comprobado el Ayuntamiento ya ha cerrado las instalaciones y parques públicos En el caso de instalaciones en el interior de comunidades de vecinos, es responsabilidad del presidente de la comunidad evitar que sean utilizadas. En caso de que no se cumpla esta prohibición tendremos que acudir y precintar la zona.

Recomendaciones

Al lugar donde voy a sacar mi perro van otras personas. ¿Qué hago?

Mantén la distancia de seguridad con las personas. Aunque los animales no transmiten la enfermedad, procura no tocar el de otros, ni que otros acaricien al tuyo.



¿Se puede acudir al cementerio, iglesias o mezquitas?

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro. Las misas han quedado suspendidas por la Conferencia Episcopal en toda España. Igualmente se ha cerrado la mezquita.



¿Cuántas personas podemos ir en el coche para ir a trabajar?

La ley no limita número de personas, pero sí la distancia entre las mismas a un metro y, además, restringe el uso en transporte público al 50%. Por lo que se entiende que por regla general debería ser la persona conductora la única ocupante del coche y, en caso excepcional, si la distancia es superior a un metro, pudiera llevarse a otra persona en el asiento trasero ubicándose ésta en el lado opuesto.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.