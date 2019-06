NA+ logra la alcaldía tras 40 años de gobierno del PSN

Actualizada 16/06/2019 a las 09:05

Manolo Resa Conde (Navarra Suma) se hizo este sábado 15 de junio con la alcaldía de Valtierra en lo que supuso todo un vuelco en esta localidad ribera que ha estado gobernada durante los últimos 40 años por los socialistas. Resa, de 60 años, recibió el apoyo de su grupo (4 ediles) y los 2 de CPV tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones políticas, alcanzando así la mayoría absoluta con la que superaban a los 5 concejales de la lista más votada del PSN.

La cabeza de lista de los socialistas, y alcaldesa en esta última legislatura, Vitori Montori, fue la encargada de entregar la vara de mando a Resa. “Ha sido un honor llevar esta vara. Espero que la lleves con el mismo honor. Muchísima suerte, Manolo”, le dijo, entre los aplausos del público. “Elegante, Vito”, dijo una asistente al escuchar las palabras de Montori.

Resa indicó que le encantaría que fueran los once ediles del consistorio “en un grupo para trabajar por nuestro pueblo”. “Agradezco haber sido elegido. Trabajaremos por y para Valtierra e intentaremos dar lo mejor de nosotros para que esté en lo más alto”, añadió ante los asistentes a la sesión.

Tras el pleno, Resa destacó que “ha sido bastante tranquilo”. “Tenía un poco de miedo de que viniera alguna persona que ha estado actuando de alguna manera un poco inconsciente, pero la gente se ha portado cívicamente, que es lo que tenemos que hacer”, añadió.

Consideró que en estas elecciones “la gente ha apostado porque haya una alternativa diferente en Valtierra después de 40 años”. “Vamos a trabajar para todo el mundo igual. Quiero un pueblo amigable y que no haya enfrentamientos, porque a mí no me gustan esas actuaciones. Se trata de poner en valor Valtierra de verdad”, aseguró, al tiempo que abogó por dejar fuera las ideologías e insistió en “trabajar por nuestro pueblo”.

Respecto al acuerdo de gobierno alcanzando con CPV, dijo que “llevábamos ya años trabajando mano a mano en propuestas que apoyábamos mutuamente”. Añadió que son las personas “que más afines hemos visto con nosotros”. “Vamos a trabajar juntos no solo los seis que vamos a componer el Gobierno, sino con el grupo socialista también”, comentó el nuevo alcalde de Valtierra.

Alcalde: Manolo Resa Conde (Navarra Suma) salió elegido ayer alcalde con los votos de los 4 ediles de su grupo y los 2 de la Candidatura Progresista de Valtierra (CPV). Los 5 ediles del PSN votaron a su candidata Vitori Montori Mateo, alcaldesa en la última legislatura.

Fórmulas: Los 5 ediles del PSN y los 2 de CPV prometieron sus cargos, y los 4 de Navarra Suma juraron.

Incidencias: El salón de plenos se llenó de público, y algunos de los asistentes tuvieron que seguir su desarrollo tras la puerta de acceso al citado salón. Manolo Resa, nada más jurar su cargo como alcalde, entregó insignias a los concejales que entraban por primera vez al Ayuntamiento. Las recibieron Fernando Hernández y Maite Torres, del PSN, y Marta Ruiz y David Hernández, de Navarra Suma. Entre los asistentes al pleno se encontraba Santos Cerdán, diputado electo por Navarra y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSN.

