La comerciante tudelana Beatriz Blanco Ariza no olvidará nunca ese día. Fue en abril y recibió una noticia que nadie quiere escuchar: le habían detectado cáncer de mama. “Me quedé en estado de shock, en ese momento pasa tu vida en unos segundos. Pensé en todo lo que me podía perder. Con esta enfermedad no hay ideología, creencias, economía ni clase social. Todos somos iguales, es una enfermedad que nos iguala a todos”.



Pero esa consulta con el médico tuvo también su parte positiva, ya que le dijeron que el carcinoma estaba encapsulado. A partir de ahí, llegaron las pruebas, la operación, el resultado de la biopsia... y otra buena noticia: había tenido mucha suerte y estaba ‘limpia’. “Es cuando empiezas a valorar las pequeñas cosas. En la vida todo puede tener solución, pero en algo así todo depende de uno mismo y de los tratamientos. Ha sido una pesadilla, un mal sueño y espero que siga siéndolo”.



En medio, 21 sesiones de radioterapia preventiva en Pamplona de los que recuerda, sobre todo, su experiencia en el Autobús de la Vida, el que traslada a pacientes riberos a Pamplona para recibir este tipo de tratamientos. “No es un medio de transporte, es crear un grupo, amistades, llorar, pero también reír”, recuerda, al tiempo que no cesa de alabar el trato que ha recibido por parte de los equipos médicos y el apoyo incondicional de familiares, amigos y clientes de su tienda.



La historia de Beatriz Blanco es sólo un ejemplo de lo que ocurre a diario en muchas familias. En su caso, un canto a la esperanza contra una enfermedad ‘maldita’, pero contra la que se lucha con la investigación como arma principal.



Este domingo, ella misma quiso contar su experiencia antes de comenzar la III Marcha Contra el Cáncer de la Ribera de la AECC que se celebró en Tudela y que reunió a vecinos de localidades de toda la comarca.



SUPERANDO LAS PREVISIONES



La participación superó todas las previsiones. Si en la primera edición fueron 2.500 personas, y 3.500 en la segunda, las estimaciones de la organización calculan que este domingo se congregaron unos 5.000 ciudadanos. Se agotaron los 4.300 dorsales que salieron a la venta por 6 euros, y también unos 800 solidarios (3 €). La recaudación definitiva todavía no se conoce, pero a buen seguro que superará los 30.000 euros, ya que también se vendieron 5.000 boletos para el sorteo de decenas de regalos donados por firmas comerciales y artículos que habían preparado, por ejemplo, en la residencia de la Misericordia.



Todo irá para la investigación, en concreto para el proyecto del doctor David Escors, de Navarrabiomed, sobre cómo afecta el envejecimiento de las defensas a las terapias contra el cáncer y las maneras de rejuvenecer esas defensas durante los tratamientos.



DESDE LA PLAZA DE LOS FUEROS



El punto neurálgico del acto fue la plaza de los Fueros de Tudela, que se tiñó del verde de las camisetas de los participantes.



Antes de comenzar, integrantes del coro del colegio Griseras entonaron dos temas y, a continuación, intervinieron el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, el presidente de la AECC en Navarra, Francisco Aresanz, la delegada en la Ribera, Mamen Motilva, y la representante de La Caixa Begoña Remón. Todos agradecieron la solidaridad de la Ribera y también la labor de todos los voluntarios.



A partir de ahí, comenzó la marcha, que discurrió por un recorrido de unos 5 km por el centro de la ciudad, antes de regresar a la plaza de los Fueros.



Fue toda una fiesta familiar, con personas de todas las edades que quisieron sumarse a esta iniciativa y mostrar su solidaridad con los afectados por el cáncer.



Una vez de regreso a la plaza, los participantes tuvieron un avituallamiento, se repartieron tostadas que preparó la Cofradía de la Tostada de Ajo de Murchante y hubo una exhibición de zumba.



CIFRA RÉCORD EN NAVARRA



El presidente de la AECC en Navarra, Francisco Aresanz, destacó que la de este domingo es la marcha más multitudinaria que se ha celebrado en la Comunidad foral, incluso por delante de la de Pamplona en mayo, que reunió a unas 4.000 personas. “El éxito ha sido incontestable y demuestra la solidaridad de la Ribera. La demanda incluso nos ha generado algún problema porque ha habido gente que se ha quedado sin dorsal. Pedimos disculpas e intentaremos solventarlos para el año que viene”, dijo.



Destacó que esta marcha está dedicada a todos los que no pudieron superar el cáncer, a los que están atravesando ahora la enfermedad, y a los que la puedan sufrir en un futuro. “Les decimos que no están solos y que hay que vivir con esperanza. Podemos decir con rotundidad que el cáncer se cura. Más del 50% de los casos se superan y en algunos tipos de cáncer nos aproximamos al 90%. Seguiremos creciendo y lo haremos gracias a la investigación”, remarcó.

