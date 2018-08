AET critica que no puntúe el euskera en los concursos de la Administración en la Ribera

Actualizada 06/08/2018 a las 13:06

Administrazioan Euskaraz Taldea (AET) ha criticado que el Gobierno de Navarra "seguirá, en las convocatorias de la Ribera (y de toda la zona no-vascófona) puntuando el alemán, inglés y francés y no puntuando el euskera". "La puntuación del euskara es cero, mientras que cada lengua extranjera supone 2 puntos en los concursos de traslado y en los concurso-oposiciones", ha reprochado.



La asociación ha afirmado que el Ejecutivo foral "decidió no hacer caso" al Defensor del Pueblo de Navarra cuando le dijo que "no se puntúe más una lengua extranjera que el euskera, ya que tiene estatus de lengua propia de Navarra y en parte cooficial".



Según AET, el Gobierno navarro esgrime dos argumentos para ello. Por un lado, el Decreto Foral 103/2017 del Euskera que no obliga a puntuar el euskera en la zona no vascófona", y, por otro lado, que la disposición transitoria cuarta del decreto foral "establece que hasta que no se analice cada puesto de trabajo se aplicarán las puntuaciones mínimas para el euskara, que en la Ribera es cero".



En este sentido, la plataforma ha señalado que esta disposición transitoria cuarta del decreto foral "solo se refiere a la zona vascófona y mixta, no a la zona no vascófona, y, por lo tanto no es excusa para actuar de este modo". Asimismo, ha destacado que "la Ley del Euskera de 1986 es la que otorgó su estatus al euskera, evidentemente por encima de las lenguas extranjeras, y la Ley está por encima de los decretos forales".



"Es increíble que durante cuatro años en gran parte de Navarra no se haya podido poner el euskera a la altura del alemán, por ejemplo. Y por lo que parece seguiremos igual", ha lamentado Administrazioan Euskaraz Taldea.

Etiquetas Tudela

Euskera

