31/07/2018 a las 06:00

Lo suyo fue ‘llegar y engranar’. El alicantino José Vicente Sirera Pérez, de 38 años, llegó por primera vez a Tudela la semana pasada por motivos laborales. Era uno de los trabajadores de la Pirotecnia Zaragozana que iba a encargase del montaje de los fuegos artificiales. No obstante, lo que no sabía era que, además de preparar las colecciones cada día, iba a tener que desempeñar otra labor a la que no se había enfrentado nunca: ‘ser’ el toro de fuego de las fiestas de Tudela.

