El tudelano Francisco Clemente será el Bardenero Mayor 2018

El tudelano Francisco Clemente Durá será el Bardenero Mayor 2018 y recibirá un homenaje el próximo 9 de septiembre en la localidad ribera de Caparroso, según ha anunciado este martes Vicente Uriel, presidente de la Asociación de Cazadores y Pescadores de Bardenas (ASCAPEBAR).



Uriel ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente de la Comunidad de Bardenas, José María Agramonte, y al presidente de la Asociación de Sociedades de Bardenas (ASOBAR), Benjamín García, para anunciar el nombre del galardonado en la que será la decimosexta edición de este reconocimiento.



Clemente, de 67 años, ha sido elegido por ser una persona “querida, popular y respetada en el entorno bardenero, conocedora del territorio y poseedora de una particular forma de entender la vida que los pueblos congozantes tenían y de la que se sentían orgullosos”, ha apuntado Uriel.



El homenajeado ha asegurado sentirse contento y agradecido con este homenaje, que vivirá junto a su familia como “un día de los que no se olvidan nunca”.



“De Bardenas diría que lo que más me llena son sus paisajes y territorios. Siempre he intentado inculcar mi pasión por las Bardenas a mi familia”, ha dicho.



Miembro de ASCAPEBAR y conocido por su colaboración como voluntario en prácticamente todas las actividades que organiza la Comunidad de Bardenas, Clemente es definido por sus colegas bardeneros como una persona “con espíritu de servicio” y de él destacan su “esfuerzo generoso” y el “cariño por las Bardenas del que hace gala permanentemente”.

