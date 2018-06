Dimite una concejal de IE de Tudela por sus palabras contra Toquero

La concejala Sofía Pardo (IE) ha presentado su dimisión por los comentarios que realizó este jueves en redes sociales en los que cuestionó al candidato de UPN a la alcaldía de Tudela, Alejandro Toquero, con críticas y alusiones peyorativas sobre su vida privada y familiar.

Pardo acusó al candidato de UPN de 'venderle droga', en alusión al tabaco que, al parecer, ella compra o ha comprado alguna vez en el estanco propiedad de la familia del candidato regionalista, algo que, según ella, le convierte en ‘candidata al cáncer’. Asimismo, realizó una serie de consideraciones despectivas acerca de la actividad que realiza Toquero de manera totalmente desinteresada en una organización benéfica.

Los regionalistas consideran que "se han traspasado todas las líneas éticas y morales que se podían imaginar, mucho más cuando la concejala conoce perfectamente determinadas situaciones personales y familiares”. "Sofía Pardo ha optado por la crítica personal para dañar al adversario político”, han afirmado.

Para UPN, "ha quedado demostrado que una persona con ese concepto de la política no puede continuar como representante de Tudela ni un minuto más”, por lo que solicitan al alcalde Eneko Larrarte "que tome medidas si ella no dimite y le retire todas sus competencias y le expulse de su grupo municipal. De lo contrario, estará avalando su actuación”. Si no se produce ni una cosa ni la otra, UPN llevará al próximo pleno municipal una moción para reprobarla y para pedir su dimisión.

Asimismo, los regionalistas consideran "vergonzoso” que la concejal de comercio se dedique a desprestigiar a un "comercio legal y digno”, al igual que el resto de establecimientos del sector, que lleva prestando un servicio a los vecinos y vecinas de Tudela, desde hace 30 años.

UPN señala que "en política no siempre es suficiente con disculparse. Es necesario asumir responsabilidades políticas si queremos tener unas instituciones dignas”.

Añaden, además, que "no es la primera vez que ésta concejal utiliza las redes sociales para atacar en el plano personal a otros adversarios políticos".

"Es necesaria su dimisión inmediata por una simple cuestión de dignidad y decencia moral”, han concluido.

