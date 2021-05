El dictamen del Consejo sobre los ediles tránsfugas, a pleno con poco margen para la sorpresa

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

El varapalo que el dictamen del Consejo de Navarra sobre los nombramientos de los dos ediles tránsfugas -cesados ya de la Junta Local y, en el caso de Jorge Crespo, también de tenencia de alcaldía- supuso el martes para el equipo de gobierno de Estella que forman con ellos Bildu y Geroa Bai dio paso este miércoles a una jornada de valoraciones de los distintos grupos y de mirar a una nueva fecha que plantea la siguiente gran interrogante. La del próximo pleno, previsiblemente el ordinario de junio.

Al salón de sesiones debe volver entonces el acuerdo que ya se debatió el pasado 4 de marzo, a instancias de la solicitud que tras la sentencia sobre transfuguismo del Tribunal Supremo había presentado Navarra Suma para que Jorge Crespo y Magdalena Hernández fueran cesados de sus cargos. Bildu, Geroa Bai y los dos no adscritos lo rechazaron entonces, por lo que no salió adelante. El Consejo de Navarra determina ahora que ese acuerdo se someta de nuevo al pleno, teniendo en cuenta su dictamen y la consideración de nulidad de los nombramientos en consonancia con el posicionamiento del Supremo.

Dado que lo dictaminado por el Consejo tiene carácter preceptivo, todo apunta en principio a que no habrá sorpresas y el equipo de gobierno votará en el sentido propuesto por el órgano consultivo o, al menos, garantizará la mayoría que NA+ y el PSN no reúnen en el salón de plenos. Más después de los ceses de Junta de Gobierno el mismo martes aludiendo a la “inseguridad jurídica” que de no hacerlo podría darse en los acuerdos tomados desde ese momento.

El alcalde, Koldo Leoz, indicó que los socios de gobierno no han hablado todavía sobre ese tema, por lo que no avanzó cuál sería el sentido de sus votos. Al margen de lo que decidan sus compañeros, si Crespo y Hernández quieren ejercer luego el derecho a un recurso sobre el acuerdo que revoque sus nombramientos no podrán votar a favor, por lo que en su caso la posición sería un ‘no’. A la espera de concretar posturas, Leoz señaló que la jornada había discurrido con “absoluta calma institucional” y trabajando con normalidad.

NA+ lamenta la “anomalía jurídica y democrática” de la legislatura



Navarra Suma, el grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Estella que pidió el pasado noviembre el cese de los ediles tránsfugas y la anulación de esos nombramientos sobre los que ahora se pronuncia el Consejo de Navarra, cree que tras su informe se evidencia que “el acuerdo para la moción de censura fue ilegal”. Además -sostienen- de avalar que la actuación de su grupo municipal “estuvo guiada en todo momento por la exigencia de cumplimiento de la legalidad y del Pacto Antitransfuguismo”.

Desde Navarra Suma, a través de una nota de prensa, se lamentó este miércoles que, tristemente para la ciudad, la actual legislatura se recordará por la situación de “anomalía jurídica y democrática en la que Bildu, Geroa Bai y los ex concejales del PSN han instalado al ayuntamiento y a la vida del municipio en medio de una pandemia, en lugar de hacer frente a las necesidades y los problemas de los vecinos”.

El grupo de siete concejales que encabeza Gonzalo Fuentes mostró su satisfacción porque “las tropelías y triquiñuelas han ido desmontándose” gracias a la actuación de NA+ y pese “a la cerrazón y la actitud antidemocrática del alcalde y de los concejales tránsfugas que no aceptaron que la mayoría del pueblo no los eligió para gobernar”. Añaden en su valoración que la ciudad no se merece haber sido referente por su caso de transfuguismo. Tampoco “por las actuaciones indecentes y contrarias a la ética y la legalidad permitidas por Bildu y Geroa Bai”.

El equipo de gobierno, disconforme con el dictamen



El equipo de gobierno formado en el Ayuntamiento de Estella por seis ediles de Bildu, uno de Geroa y los dos tránsfugas salió este miércoles al paso de este revés a su proyecto posicionándose a través de un comunicado en un doble sentido. Tanto en lo que al propio dictamen de Navarra se refiere como a sus planes para los dos años que restan de legislatura, ahora sin el previsto relevo en la alcaldía contemplado en su pacto para marzo de 2022.

Mostraron así su disconformidad con un dictamen que obliga a cesar en sus responsabilidades en Junta de Gobierno a dos personas que -sostienen- han demostrado una “enorme capacidad de trabajo y un firme compromiso personal con la ciudad y con unos criterios políticos progresistas”. Critican que el Consejo de Navarra, al igual que el Tribunal Supremo, no haya tenido en cuenta las diferentes circunstancias que puedan llevar a pasar a la condición de no adscritos. Algo en lo que ven “una circunstancia peligrosa y de una tremenda inseguridad jurídica” para las instituciones donde se produzca.

Defienden los nombramientos de Jorge Crespo y Magdalena Hernández en Junta de Gobierno que se tomaron en su día “avalados por un informe del secretario municipal” fundamentado en sentencias anteriores. Respecto a sus planes para el resto de legislatura, los nueve que impulsaron la moción de censura en marzo de 2020 se reafirmaron ayer en “su compromiso con los acuerdos adoptados para desalojar a la derecha excluyente” y desarrollar su “programa progresista”.

PREGUNTAS EN EL DÍA DESPUÉS



¿Cómo quedan las retribuciones tras los ceses en Junta? El cese no afecta a las comisiones informativas ni a las remuneraciones por asistencia a pleno, que suman mensualmente un máximo de 500 € por concejal. Además, los integrantes de la Junta de Gobierno perciben otros 300 € -lo que eleva hasta los 800 € la cantidad cada mes- sin los que se quedan a partir de ahora tanto Crespo como Hernández. Aunque se ha pedido un informe a los servicios técnicos municipales, se considera a priori que no tendrán que devolver lo recibido en Junta con carácter retroactivo ya que se trata de una cantidad que se recibe en concepto de dietas por asistencia a ese órgano de gobierno.



¿Habrá reorganización de las concejalías? No se han dado a conocer estos planes, pero tampoco se descarta que se plantee en los próximos días algún cambio en cuanto a la presidencia de las áreas municipales se refiere. Jorge Crespo está al frente de Juventud y de Servicios. Magdalena Hernández del área de Igualdad, Empleo y Migración. Ambos pueden seguir presidiendo comisiones informativas porque tanto el Supremo como el dictamen dejan fuera lo referente a ellas. Queda ahora por ver si en torno al organigrama municipal hay algún cambio. En cualquier caso, desde el equipo de gobierno se negó ayer que pueda tener relación con la situación tras el dictamen puesto que se hubiera planteado con anterioridad.



¿Peligra la mayoría? Todo el equipo de gobierno aseguró que seguirán trabajando por el programa. Koldo Leoz indicó después que el acuerdo de gobierno está firmado hasta el final de la legislatura y la intención es cumplirlo. En caso de que alguno de los dos ediles no completara el mandato, su sustituto llegaría de la lista con la que el PSN concurrió a los comicios. Los socialistas no se posicionaron ayer ante una situación que estudian tanto desde el punto de vista jurídico como en el contexto municipal.