Parques de atracciones, plan ante el covid de los feriantes de Navarra

Sin actividad desde que en octubre de 2019 el calendario festivo concluyó en Villava, los feriantes de Navarra trabajan en una alternativa para salvar 2021. Se la adelantaron en una carta dirigida el pasado febrero a 70 ayuntamientos de la Comunidad foral e irán avanzando en función de las respuestas. Quieren -explicaba este jueves la asociación que les agrupa- adaptar los tradicionales recintos feriales por los que se circulaba libremente a la situación planteada por el covid y funcionar de forma similar a un parque de atracciones. Un recinto vallado, con controles de aforo tanto para acceder como en cada una de las atracciones, entradas y salidas diferenciadas, entre otras medidas como la posibilidad de una caja única.

Un cambio de enfoque para “el disfrute de índole familiar” en fechas a acordar con los municipios que no tienen porque ir ligadas a las que hubieran sido sus fiestas. Desde la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra, con algo más de un centenar de negocios, se recuerda que el primer estado de alarma en marzo de 2020 les pilló ya con meses inactivos en la Comunidad por el parón habitual del invierno en los calendarios festivos. Un mazazo para familias de feriantes que ven con preocupación el curso de este 2021. “Contamos con un protocolo sanitario hecho y estamos trabajando en esa nueva fórmula para intentar trabajar dentro de lo que marque la situación sanitaria y en las fechas que mejor convengan a los ayuntamientos. Sabemos que la pandemia es lo que es, pero jugamos con esa otra posibilidad”, subrayan.

La idea surgió el pasado diciembre y en febrero se remitió esa comunicación para tantear las opciones. En ella, recuerdan que la suspensión de las distintas fiestas populares en territorio foral a lo largo de 2020 y de nuevo este 2021 les ha llevado a permanecer parados desde antes que el covid impactara en el conjunto de las actividades. Todo ello -dicen- les lleva a dar un giro en su actividad tradicional en ferias asociadas a las fiestas patronales. Piden comprensión y apoyo para llevar adelante este nuevo proyecto. Una fórmula de disfrutar de estos espacios que -cuentan- se abre camino ya en otros puntos del país. La asociación destaca el apoyo recibido por los ayuntamientos, algunos de los cuales sí se han mostrado receptivos a este planteamiento puede que no ahora, complicado por los datos sanitarios, pero tal vez más adelante. A partir de la idea general y de una hoja de ruta, los feriantes definirían su propuesta en proyectos concretos para cada ayuntamiento.

Estella deniega la instalación en mayo, pero se abre a otras fechas



Aunque con un planteamiento a pequeña escala, los feriantes de Navarra presentaron ante el Ayuntamiento de Estella una propuesta para instalarse en torno a la Virgen del Puy que este jueves denegó la Junta de Gobierno Local. Planteaban hacerlo en el aparcamiento de las clarisas, definido ayer por sus promotores como un “miniparque” con pocas atracciones pertenecientes al mismo titular que hubiera funcionado con ese mismo criterio en cuanto a aforos, accesos controlados y otras medidas hasta el 7 de junio. La Junta de Gobierno no lo autorizó por la situación sanitaria y porque no quiere organizar nada precisamente en el fin de semana previo al 25 de mayo en el que se hubieran celebrado las fiestas pequeñas o de la Juventud. No canceladas aún oficialmente pero completamente descartadas tal y como se anunciará de forma conjunta por las distintas partes implicadas en su organización. El alcalde, Koldo Leoz, explicó ayer que se evitará cualquier programación específica para esos días. Nada que diferencie el fin de semana del 22-23 de mayo en Estella de cualquier otro y pueda dar la sensación de celebración. “No se trata de que no queramos que vengan, pero no en esas fechas. Esa misma propuesta de los feriantes puede plantearse en cualquier otro momento y se estudiará de nuevo”, indicó.