En un año sin ferias, los artesanos plantean que Estella deje la de Navidad

Actualizada 15/10/2020 a las 06:00

En un año sin ferias que se ha llevado también por delante las del patrón San Andrés, el colectivo de artesanos de Tierra Estella plantea -y así lo va a pedir en fechas próximas al Ayuntamiento de la ciudad- que sí se mantenga la de Navidad. Con todas las precauciones y medidas de prevención necesarias, apuestan porque esta cita al aire libre que despide el año en la plaza de los Fueros no se caiga del calendario como ha ocurrido por el coronavirus con el resto de sus compromisos habituales en la localidad.

Ocurrió primero en primavera, cuando en pleno confinamiento no pudieron mostrar sus trabajos en la feria de artesanía de Semana Santa, la principal y más veterana de las organizadas por ellos que hubiera cumplido el 12 de abril su edición número 38. La asociación - una unión de artesanos iniciada en 1996 vinculada entonces a nombres como Miguel Aisa, Maika Heras o Virginia Osés y Ana González- comunicaba resignada su ausencia con la esperanza de que el virus diera una tregua y les fuera posible seguir adelante con su trabajo.

Pero la evolución de la pandemia y la necesidad de evitar eventos masivos no permitió tampoco en verano a la Asociación de Comerciantes celebrar su Semana Medieval, con una importante presencia del sector artesano en las calles. Y hace unos días el Ayuntamiento de Estella decidía también suspender las ferias del patrón San Andrés, que este año hubieran tenido lugar el último fin de semana de noviembre. Su programa incluye la artesanía entre sus reclamos con puestos que llenan la plaza de los Fueros con distinto género y alimentos de la tierra.

LA IDEA SOBRE LA MESA

Eva González Novellón, de la empresa de complementos EGN Creaciones, es la secretaria de un colectivo formado por once compañeros de diferentes localidades de la merindad. Como el resto, cuentan con ferias de artesanía y mercados como una de sus principales vías para una comercialización a la que ella ha incorporado la venta on line. “Lo que tenemos sobre la mesa y queremos trasladar al Ayuntamiento es organizar ese fin de semana de Navidad para ver si podemos compensar de alguna manera la pérdida de la de Semana Santa y de otras tan importantes como la Semana Medieval. Preparar algo en función de cómo sean las circunstancias para entonces”, subraya.

De salir adelante, participaría en la feria de Navidad una parte importante del colectivo. Si resulta posible, contarían con algún invitado de otros lugares en una convocatoria celebrada el año pasado los días 28 y 29 de diciembre. El textil, el cuero, la cosmética natural, la joyería, la talla de madera y la miel salieron entonces a la calle en la feria de Navidad organizada por el colectivo de artesanos. Con ella, se lanzaba un año atrás una invitación -acercarse hasta los puntos de venta para ayudar a “hacer crecer al artesano y mantener su arte”- que se intentará repetir este año. De momento, lo que sí han podido a lo largo de estos meses, es salir bajo una carpa cedida a su actividad en el mercado Plazara de cada segundo sábado de mes.

Iluminación navideña con el día de encendido por decidir

La comisión de Desarrollo Económico que preside Pablo Ezcurra y en la que se decidía la suspensión de las ferias en honor del patrón de Estella, tiene ya en perspectiva algún tipo de feria navideña en las últimas jornadas de 2020. Una posibilidad pendiente de las restricciones sanitarias de cada momento que se concretará una vez se conozca la propuesta de los artesanos. Con la vista puesta en Navidad, el Ayuntamiento mantendrá la iluminación tradicional en sus calles conforme a la combinación de elementos de años anteriores. Por un lado, los arcos que alquila ya comprometidos meses atrás porque si se espera no queda apenas margen para elegir y , por otro, los motivos de su propiedad con los que se ha ido haciendo a lo largo de los años.

Queda por decidir la fecha, aunque no se descarta mantener el mismo 30 de noviembre, día del patrón San Andrés, aunque este año no haya otras celebraciones. También si se refuerza el alumbrado habitual, como se había barajado, o se reserva este extra para mejores momentos cuando la pandemia quede en el recuerdo.