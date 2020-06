Las fiestas de Estella se suspenden, pero sin cerrar alguna alternativa

Actualizada 05/06/2020 a las 06:00

Las fiestas patronales de Estella se suspenden, pero el equipo de gobierno que encabeza Bildu en el Ayuntamiento de Estella e integra al edil de Geroa Bai y a los dos tránsfugas del PSN sigue manteniendo la incertidumbre sobre algún tipo de plan alternativo para las fiestas patronales de agosto. Regino Etxabe, edil del área de Cultura y Patrimonio en la que está incluido el bloque festivo, avanzó ya este juevesen el pleno que no habrá fiestas. “Desde el momento en que la Federación y el Gobierno de Navarra han dado esa recomendación creemos que en un Ayuntamiento como Estella esa ha de ser su propuesta”, sostuvo.

Adelantó con ello cuál era la decisión final, pero dejó entrever alguna opción al indicar que el equipo de gobierno tenía una propuesta que se está trasladando a los colectivos y cuya decisión se “comunicará próximamente”. Defendió que las fiestas “no son del Ayuntamiento ni solo una cuestión institucional” sino algo más y en esta explicación enmarcó el proceso puesto en marcha para abordar el tema con los colectivos vinculados a ellas.

Con un calendario que sitúa este año el cohete del Viernes de Gigantes el 31 de julio, la semana festiva se introdujo este jueves en la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio. Un nuevo pleno telemático retransmitido a través del canal de YouTube del Ayuntamiento que se desarrolló durante una hora con asuntos de trámite abordados en las comisiones previas aprobados por unanimidad y sin debate en el orden del día. No asistió el grupo de Navarra Suma, en la línea con los plenos anteriores no presenciales. Fue al final, ya en ruegos y preguntas, cuando el edil del PSN, Ibai Crespo, interpeló sobre dos temas en el foco de la actualidad, fiestas y piscinas.

PREGUNTA DESDE EL PSN

Ibai Crespo se refirió a la comunicación hecha pública el martes por la que el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos recomendaban suspender las fiestas patronales durante este año por motivos de salud pública a consecuencia del Covid-19. “Ya tenemos ese anuncio. Para evitar más incertidumbre en hosteleros, gente joven y vecinos y vecinas queremos saber si hay alguna decisión al respecto”, preguntó. Regino Etxabe dejó ver en su respuesta que no habrá fiestas por esa alusión a la recomendación emitida. Explicó que el proceso participativo se había iniciado ya “de manera individual” y esta semana con las reuniones telemáticas con colectivos en la comisión de Fiestas.

No convenció a quién había formulado la pregunta el hecho de no concretar la decisión. “Nos gustaría saber cuál es para que el consenso sea mayor y para no ser los últimos en enterarnos”, sostuvo el socialista Ibai Crespo.Intervino en este punto el alcalde, Koldo Leoz, para anunciar que hablará con los portavoces de los grupos municipales con la idea de valorar el tema y emitir esa determinación de forma conjunta.

EN LOS ACUERDOS



1. Aprobados 47.000 € para materiales del covid. Se aprobó por unanimidad ratificar una resolución de alcaldía por la que se da luz verde a una modificación presupuestaria de 47.000 € destinada a materiales para la lucha contra el covid. Se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019.



2. Modificación por valor de 162.000 €. Unanimidad a dos modificaciones presupuestarias por valor de 162.000 € para incrementar distintas partidas y crear otras nuevas. Se incluyen en este acuerdo gastos relativos al mantenimiento de programas informáticos para poder implantar la administración electrónica. También las partidas que hacen falta para hacer frente a los gastos de limpieza y luz de la nueva sede de los servicios sociales en el antiguo edificio de Mancomunidad de Montejurra. Se incluyen otros gastos para el mantenimiento de la biblioteca. Todo ello con cargo al remanente.



3. Recurso ante el Tribunal Supremo por Oncineda. El pleno acordó la comparecencia del Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para defender que no procede admitir a trámite el recurso presentado ante el Alto Tribunal por propietarios particulares de terrenos incluidos en el denominado caso Oncineda.



4. Segundo plan de juventud. Se aprobó sin discrepancias el segundo plan de juventud del Ayuntamiento que se empezó a elaborar en la legislatura anterior.