La supresión de la zona azul protagoniza el debate de Diario de Navarra en Estella

Actualizada 09/05/2019 a las 19:43

Un centenar de personas han asistido al debate en Estella que ha organiza Diario de Navarra. Se ha celebrado en la sede de la Mancomunidad de Montejurra y han participado Gonzalo Fuentes (Navarra Suma), Koldo Leoz (EH Bildu), Jesús Javier Martínez De Carlos (Ahora-Orain), Jorge Crespo (PSN) y Pablo Ezcurra (Geroa Bai).

El debate ha comenzado con un tema muy controvertido en la ciudad, como es la supresión de la zona azul. Los tres socios de gobierno, Geroa Bai, Ahora-Orain yEH Bildu, han defendido el cambio por un nuevo sistema de vigilancia con cámaras mediante el cual se multa a los coches que no se retiren pasados 90 minutos, en lugar de tener que pagar como hasta ahora. Lo han defendido afirmando que el sistema anterior “era ineficaz y no garantizaba la rotación”. Han añadido que no se estaban realizando nuevos contratos con la empresa sino que se iba prorrogando el que ya existía, que data de 1999.

El candidato socialista ha afirmado que son partidarios de recuperar la zona azul, “siempre modernizándola y poniendo al día los pagos además de recuperar los puestos de trabajo de los vigilantes que se han perdido”.

El candidato de Navarra Suma, por su parte, ha incidido en la visión de Estella como “un gran centro comercial” y por lo tanto dotado de aparcamientos, aunque no ha llegado a concretar cual sería su propuesta en este tema.

En el debate también se ha hablado de comercio. Todos han coincidido en señalar que hacía falta apoyar al sector. Los socialistas han hablado de un plan, que al igual que el de Navarra Suma incide en la necesidad de impulsar la apertura de nuevos negocios. El candidato de Navarra Suma también ha apostado por impulsar el foro industrial de Estella para atraer nuevas empresas tecnológicas, mientras que los tres socios de Gobierno han subrayado “las ayudas que han subido para comercios, los cursos y las campañas”.

Estos tres partidos han hecho referencia, además, al parking subterráneo y a la necesidad de una nueva gestión por estar “infravalorado”, mientras que desde la oposición han destacado la necesidad de un transporte sostenible que también llegue a los barrios, en concreto a Merkatondoa e Ibarra.

