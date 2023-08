El Sindicato Médico critica que el Hospital de Estella no tendrá pediatra de guardia presencial "algunos días"

El Sindicato Médico de Navarra (SNM) ha criticado que el Hospital García Orcoyen de Estella "no dispondrá de pediatra de guardia de presencia física durante algunos días de los próximos meses. Ha explicado que "el pasado día 14 de agosto fue el primero" y ha añadido que "no hay fecha prevista de finalización del problema".

La organización ha advertido en un comunicado que "es una situación grave ya que, a pesar del generoso esfuerzo del resto de los médicos de guardia por suplir la carencia de pediatra, es indudable que la calidad de la atención a los niños con problemas urgentes se va a resentir".

En este sentido, ha recordado que el pediatra de guardia "no solo atiende a los niños que acuden al servicio de urgencias del hospital" sino que también "se ocupa de asistir a los recién nacidos tras el parto que lo precisan y resuelve los problemas urgentes que puedan presentar los niños ingresados en la planta de hospitalización de pediatría".

El sindicato ha afirmado que "este problema ya se viene anticipando desde hace meses por parte del Servicio de Pediatría que lo ha puesto en conocimiento de los responsables". Y ha considerado "imprescindible que la Dirección del centro, como primera medida, dicte instrucciones al resto de los facultativos de guardia explicando cómo debe atenderse, los días en los que no haya pediatra, a los niños ingresados que presenten un problema urgente, a los que acudan a urgencias y a los recién nacidos con complicaciones tras el parto".

Asimismo, ha señalado que "la Administración debe dar publicidad a esta carencia puntual de personal, para que los usuarios del SNS-O, con antelación, puedan decidir cuál es la mejor opción para el cuidado de los niños y niñas con problemas urgentes en el Área de Estella". "La Administración se ha comprometido a dar un determinado servicio y unas prestaciones asistenciales en Estella. Si no puede cumplirlas al menos debe informar de ello", ha defendido.

Finalmente, ha reivindicado que "los gestores del SNS-O deben apoyar al Servicio de Pediatría del Hospital García Orcoyen, mejorando sus condiciones laborales para atraer especialistas que completen la plantilla y puedan desarrollar toda la oferta asistencial, al tiempo que, de forma inmediata, ofertan las guardias vacantes al resto de pediatras de Navarra y de fuera de la comunidad en condiciones suficientemente atractivas para conseguir su cobertura".

El SMN ha criticado "el empeoramiento de las condiciones laborales de los facultativos de la Comunidad foral, sus bajas retribuciones en comparación con las de las comunidades vecinas, la penalización de la exclusividad, la sobrecarga laboral creciente, la imposibilidad de movilidad, la dificultad de conciliación familiar, etc". "No somos competitivos para atraer y fidelizar a facultativos por lo que no nos sorprende que cada vez haya más problemas para conseguir ocupar las plazas", ha lamentado.

Por ello, ha considerado que "todo lo pasiva que ha sido la actuación de la Gerencia en los últimos meses, debe convertirse ahora (desgraciadamente ya con el problema instaurado) en diligente y resolutiva, cubriendo adecuadamente la demanda pediátrica de ese hospital, potenciando el servicio de pediatría y sin sobrecargar, ni forzar, ni poner en situaciones comprometidas a los médicos de la Sección de Urgencias, Anestesia, UCI, ni al resto de profesionales de ese hospital".