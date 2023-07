Tierras de Iranzu lanza una oferta con más de 40 actividades para verano

Un año más, con la llegada de la época estival, la asociación Tierras de Iranzu despliega su oferta turística enmarcada en el proyecto ‘Ecoexperiencias’ que en esta ocasión está conformada por más de cuarenta propuestas. El embalse de Alloz, en el embarcadero de Lerate, sirvió en esta ocasión de escenario para presentar un programa con el que se busca dar a conocer “la tradición artesanal así como el patrimonio cultural y natural de la zona, además del gran abanico de alojamientos rurales, senderismo, eventos y restaurantes”.

Así lo aseguró Charo Apesteguía, gerente de la asociación y que remarcó la inclusión de una serie de visitas singulares ya agendadas -Románico, yoga y sonidos; visitas guiadas al sendero Hayedo de Lezáun en bici eléctrica o vuelos en parapente con cata de sales y vinos ecológicos- como la principal novedad de esta edición.

Las actividades acuáticas -sup yoga, visita en piragua con avistamiento de aves, paseos en barco de vela o en hidropedales o windsurf, entre otras cosas- vuelven a vertebrar gran parte del programa en un año con el embalse de Alloz al 50% en unas fechas en las que habitualmente suele rondar el 80%. “Tenemos esas incertidumbre en lo que a las actividades acuáticas se refiere ya que el nivel actual otros años lo podía alcanzar hacia septiembre pero bueno iremos viendo cómo avanza la cosa”, apuntó Ángel Luis González, presidente de Tierras de Iranzu, quien auguró un buen verano.

Y es que las previsiones y las reservas auguran una campaña optimista para los cuarenta y cinco alojamientos rurales -se han adherido recientemente cinco más- de Tierras de Iranzu que ofertan más de 3.000 plazas de alojamiento. Durante su intervención González se mostró crítico con las afirmaciones que muchas veces se vierten en torno al embalse y que, aseguró, no son ciertas.

“Se intentan crear falsas expectativas sobre la peligrosidad en el embalse. Aquí no hay corrientes ni hay remolinos. Lo peligroso es muchas veces el adentrarse al agua tras haber comido o bebido mucho o después de una prolongada exposición al sol por ejemplo. No contribuyamos a afirmar cosas que no son ciertas”, remarcó.

Completan la programación de estas Ecoexperiencias varias propuestas de turismo cultural y gastronómico como las visitas guiadas al Monasterio de Iranzu o al centro Lenaerts y Jardín de Paulette, en Irurre.

Como novedad este año la casa museo Henri Lenaerts acogerá este año un curso de verano bajo el título ‘Itinerarios de bienestar comunitario desde el territorio’. “Se ha reactivado también el Geocaching para buscar doce tesoros entre los senderos de Iranzu y no faltan citas ya habituales como el safari a la casta navarra, las visitas guiadas las salineras, bodegas, queserías o mielerías”, concluyó Apesteguía.