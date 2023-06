Polémica votación en Lerín, con continuidad en la alcaldía de Consuelo Ochoa

En, una de las alcaldías en duda en la merindad de Estella , no habrá finalmente cambio., de Plataforma de Lerín, revalidó este sábado el cargo con el voto de los cuatro concejales de su grupo y como cabeza de la lista más votada. UPN , que obtuvo también cuatro concejales, se queda finalmente en la oposición tras quedarse ayer con cuatro votos a favor de su candidata,. Un noveno voto se emitió en blanco y sembró la polémica en un pleno celebrado a las 12 del mediodía., ex regionalista que fue alcalde por UPN de esta localidad de Tierra Estella, fue elegido el 28 de mayo como único edil de Alternativa Lerín, por lo que en sus manos estaba la alcaldía. Este viernes, al término del pleno, negó haber sido él quien emitió el voto en blanco y haber decidido al final votar a la regionalista Esmeralda Maso. Una afirmación que sembró la duda sobre de dónde había procedido esa papeleta y de sí, por error o no, podía haberse colocado en la urna por uno de los ediles de UPN, que se reunieron ayer tras la sesión para aclarar lo sucedido.