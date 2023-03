Dos hermanas de Ayegui ganan un premio de 5.578 con un boleto de 13 aciertos en 'La Quiniela'

Cuando uno rellena un boleto de 'La Quiniela' pone toda su esperanza y sus sueños en conseguir 15 aciertos y llevarse un premio que te solucione la vida. Y si eso no es posible, lograr al menos adivinar 14 de los resultados de los partidos de fútbol para permitirse un capricho que te alegre el día. Pero lo que no se suele esperar es que en esa jornada en la que tú has participado en 'La Quiniela' no haya ningún acertante ni de 15 ni de 14 y que con un boleto de lotería reducida de 13 aciertos consigas ganar más de 5.000 euros.

Anne y Amaia Vidaurre de premio de 5.578 euros. Esto les ha ocurrido a las hermanasde Ayegui , que con sus 13 aciertos han obtenido un

El boleto fue sellado en el Autoservicio Richard, situado en la calle Carretera, 63 de Ayegui, que también cuenta con un estanco y un despacho de Loterías y Apuestas del Estado. El propio establecimiento ha compartido en su perfil de Instagram una foto de las dos afortunadas posando con Txantxitxollo, una figura decorativa del Autoservicio Richard que les ha dado la suerte para llevarse el premio.