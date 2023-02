Marta Ruiz de Alda, la apuesta de UPN de Estella para alcaldesa

Se confirman los rumores de que para las elecciones municipales UPN de Estella confía el primer puesto a, concejala en el consistorio de la ciudad del Ega de N A+ en lo que ha sido su primera incursión municipal. Marta Ruiz de Alda (Estella, 1976), es arquitecta por la Universidad SEK en Segovia, y ha centrado su trayectoria profesional como inspectora de obras. Al inicio de la legislatura, con su compañero Gonzalo Fuentes como alcalde, ejerció de teniente de alcalde y de presidenta de Urbanismo, hasta que una moción de censura en marzo de 2020 dejó la vara de mando en Koldo Leoz ( EH Bildu ) con el apoyo de Geroa Bai y dos concejales ahora no adscritos procedentes del PSN. Casada y con dos hijos, ha sido propuesta por la asamblea local de UPN en Estella, lo que deberá ratificar el Consejo Político de la formación.

En cuanto a Gonzalo Fuentes ha manifestado que ha sido una decisión muy meditada y difícil. “Hay momentos en la vida donde hay que hacer más caso a la razón que al corazón. Éste, es uno de ellos. Ser alcalde de tu ciudad es un sentimiento único, indescriptible. Muchas gracias a todos los estellicas por el cariño y el respeto que me habéis dado. A todas las personas que me han acompañado este tiempo, en especial a mi equipo. Sois unas personas maravillosas. Y, por supuesto, gracias a UPN por creer y confiar en mí para liderar un proyecto para nuestra querida Estella. No es un adiós definitivo. Hasta pronto, Estella”.