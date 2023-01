San Jerónimo de Estella responde al programa de Chicote sobre las residencias de ancianos

programa 'Hablando en plata: El escándalo de las residencias', que se emite en Antena 3 y en el que el cocinero Alberto Chicote realizaba un reportaje de investigación sobre los menús que se ofrecen en las residencias de ancianos y las condiciones en las que viven los usuarios de estos centros, desde la Residencia San Jerónimo de no en todas las residencias se trabaja igual". "Las cosas se pueden y se deben hacer bien", señalan desde la dirección del centro. Tras la emisión del primer capítulo delque se emite en Antena 3 y en el que el cocinerorealizaba un reportaje de investigación sobre los menús que se ofrecen en las residencias de ancianos y las condiciones en las que viven los usuarios de estos centros, desde lade Estella han querido visibilizar a través del vídeo publicado en sus redes sociales "que, señalan desde la dirección del centro.

"No tengo palabras para explicar lo que he visto. Es indignante, es un escándalo, es una vergüenza . Me pregunto qué tiene qué pasar para que tomemos conciencia de que esto no puede seguir. Nuestros mayores no se merecen este trato o, mejor dicho, maltrato". Con estas palabras resumía Chicote la investigación que habían realizado sobre las residencias de personas de la tercera edad. En el impactante reportaje, se denuncia situaciones que se dan en algunos centros como, por ejemplo, que se da de comer a los ancianos menús valorados en 3,5 euros; que no se quejan de las condiciones en las que viven por miedo a las represalias; mayores a los que levantan a las 5 de la mañana para adelantar el trabajo del turno de la mañana y a los que dan para desayunar un cuenco con una cucharada de cacao y tres galletas, que se tienen que comer sentados en la cama sin una mesa para apoyarse; o ancianos a los que esconden en una lavandería durante horas para que el inspector no descubra que se está incumpliendo el cupo de residentes...

Ante estas situaciones que mostró el programa de televisión, la residencia San Jerónimo ha querido destacar que en su centro, "como en otros muchos", se trabaja por "ofrecer un menú de calidad, aunque como en casa, a veces se puede mejorar. Lo importante es escuchar la opinión de las personas que viven en nuestras residencias y de sus familias". "Además, en San Jerónimo utilizamos productos de nuestra huerta, para sumar un plus a la riqueza de las comidas", explican en un comunicado que han publicado en sus perfiles en redes sociales.

En su publicación, apuntan que en todos los sectores se pueden encontrar lugares en los que se trabaja mejor y en otros peor. "Es peligroso generalizar", señalan. Por ello desean dar a conocer cómo se trabaja en esta residencia de Estella "para dar ejemplo y mostrar a la sociedad que con esfuerzo, ganas y empeño, las cosas se pueden hacer bien".

Asimismo, desde la dirección de San Jerónimo resalta la importancia "de que ninguna residencia navarra haya sido protagonista del reportaje, señal del trabajo conjunto entre el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el sector sociosanitario".

Por último, recogen las palabras que durante el reportaje de investigación dijo el fundador y director de Inforesidencias, Josep De Martí: "Me pregunto si esto es representativo de lo que pasa en las residencias o hemos ido escarbando para buscar algo que sea especialmente sobrecogedor...".