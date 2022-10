Estella estudiará fórmulas para poner en valor el antiguo cenador

96 viviendas se ha convertido en un gran reclamo. El Aunque hasta ahora era un gran desconocido, el cenador modernista de principios del siglo XX que se erige dentro de la unidad que se va a urbanizar para levantar siete bloques conse ha convertido en un gran reclamo. El ayuntamiento ha tomado la decisión de trasladarlo unos metros, a otra parte de la unidad, para así mantenerlo y que no ‘entorpezca’ en el desarrollo urbanístico previsto.

Este pabellón o cenador conserva en su interior unas pinturas “de una calidad excepcional”, tal y como indican desde el CETE -Centro de Estudios Tierra Estella- y ello, unido a la escasez de edificios modernistas que se conservan en la actualidad han motivado la decisión de conservar este edificio de cuya existencia informaron en su día historiadores locales y personas ligadas al CETE. La operación de conservación de esta construcción va a ser posible gracias a un convenio urbanístico entre el consistorio y la promotora.

Regino Etxabe, concejal de Cultura del ayuntamiento, explicaba que todavía no hay una fecha concreta para el traslado pero que la empresa ya tiene previsto el método de llevarlo a cabo. Unos trabajos, concretó, “nada sencillos y de gran envergadura” y que la empresa se ha encargado de diseñar, en los que lleva varios meses trabajando tal y como han confirmado desde la misma, para proceder a moverlo con todas las garantías. El edificio se va a trasladar unos cien metros respecto a su ubicación actual. No obstante todavía no hay fecha para el traslado ya que, previamente, debe ser aprobado por el pleno. Un trámite éste que se debatirá y abordará en la sesión plenaria prevista para mañana. Para que la promotora siga adelante con el desarrollo urbanístico previsto, el cenador debe desaparecer de su ubicación actual.

Remarcó el concejal que el área de Cultura y Patrimonio desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de esta construcción y de la excpecionalidad e interés del edificio se ha apostado por mantenerlo. Una vez colocado en su nueva ubicación, ¿qué se tiene previsto el ayuntamiento? “Va a estar en la parte ajardinada de la nueva urbanización, en un lugar preferente, con lo cual su exterior ya va a ser contemplable para todas aquellas personas que por allí pasen. Queda por definir qué uso darle para que la ciudadanía pueda disfrutar de él y pueda apreciar las pinturas interiores que son uno de sus principales atractivos. Eso tenemos todavía que estudiarlo. Se ha oído alguna voz que hablaba de lugar de reuniones pero no está preparado para ello. Habrá que verlo”, dijo Etxabe.

Desde el CETE han apostado en todo momento por su mantenimiento y, con este fin, la semana pasada hicieron llegar un escrito a todos los grupos que conforman el arco municipal estellés en el que argumentan y ponen en valor el edificio y solicitan al consistorio que lo mantenga y proteja legalmente.

NA+ critica cómo se está gestionado en proyecto

NA+, ha dejado clara también su apuesta por mantener este edificio por su interés histórico aunque muestra ciertas dudas sobre cómo pueda soportar la edificación el traslado. Ante los daños que pueda sufrir el pabellón para moverlo unos metros y sacarlo del centro de la unidad, la coalición plantea la posibilidad de mantener el edificio en su ubicación actual. El principal grupo de la oposición,, ha dejado clara también su apuesta por mantener este edificio por su interés histórico aunque muestra ciertas dudas sobre cómo pueda soportar la edificación el traslado. Ante los daños que pueda sufrir el pabellón para moverlo unos metros y sacarlo del centro de la unidad, la coalición plantea la posibilidad de mantener el edificio en su ubicación actual.

Y es que para Navarra Suma el convenio urbanístico que se ha tramitado por el que se lleva a cabo una modificación del planeamiento cediendo al promotor 1.830 metros cuadrados más de aprovechamiento arrastra varias irregularidades que, según dicen, ya ha recogido el servicio de Intervención del ayuntamiento.

En opinión de la coalición la operación debería pararse y paralizar el traslado del cenador hasta que se cuenten con todos los informes sobre el tema. Critican además el elevado coste, unos 700.000 euros según apuntan, que supondría el traslado. “La gestión realizada por Koldo Leoz en este asunto es nefasta. Contiene un compromiso de gasto elevado que no se licita conforme a la legislación foral de contratos públicos y que se financia sin garantías, en base a una modificación de la edificabilidad en altura y volumetría de las parcelas que se van a urbanizar”, indican.

Añaden además que la persona con que se firma el convenio debería ser la junta de compensación y no la empresa y se refieren también al porcentaje contemplado en relación a los desvíos en ejecución de la obra, del 20%. “No debería haber desvíos al alza sin una aprobación previa por parte del ayuntamiento”, explican. Por eso, critican que no se llevase el asunto al pasado pleno y que sin contar con aprobación plenaria y el asunto siga su tramitación.