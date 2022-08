¿Quién se llevó los tablones del encierro?

Bajadica del Puy, y comenzó a las 21.08. La respuesta estaba en el vallado. Alguien, se desconocía quién o quiénes y para qué, se lo había llevado de distintos tramos, lo que impidió comenzar según lo previsto y obligó a la brigada de Servicios a reponerlo con urgencia. Se hablaba el sábado de ello en las vaquillas y en otros escenarios de la mañana festiva en Estella . ¿Qué había pasado en el encierro del anochecer del Viernes de Gigantes? Una primera carrera ante las reses que, como es tradicional, se había programado a las 20.30, después de lay comenzó a las 21.08. La respuesta estaba en el vallado. Alguien, se desconocía quién o quiénes y para qué,, lo que impidió comenzar según lo previsto y obligó a la brigada de Servicios a reponerlo con urgencia.

Lo hicieron con la mayor rapidez que pudieron, pero aún así no se pudieron evitar los 40 minutos de retraso con los que comenzó ese primer festejo taurino. Antes de colocarlos, los operarios municipales tuvieron que serrar los que tenían para adaptarlos a la medida adecuada, una operación que realizaron en la misma Cuesta de Entrañas, mientras el público y quienes iban a participar en la carrera aguardaban su comienzo.

EN VARIOS PUNTOS

Ocurrió en varios puntos. En la calle Sancho Ramírez faltó un poste. Y a la altura de la rotonda de Recoletas varios tablones. ¿Gamberrada? ¿Una acción antitaurina para boicotear el primer encierro de fiestas? El sábado, ni Policía Municipal ni el concejal de Servicios, Jorge Crespo, tenían la respuesta. Lo cierto es que los tablones no han aparecido y que lo ocurrido tuvo consecuencias ese día. Primero, la Corporación y su comitiva oficial permanecieron retenidos en la Bajadica del Puy hasta las 21.20 por lo ocurrido con el vallado y por la cantidad de participantes.

El concejal de Servicios, Jorge Crespo, apuntaba a una posible explicación. “Parece, aunque tampoco lo sabemos con seguridad, que alguien se los pudo llevar para comer, cogerlos del suelo cuando no estaban colocados y no devolverlos”, señalaba. Ha pasado en anteriores ocasiones que se recurre a los tablones mientras el vallado se encuentra abierto para utilizarlos como banco corrido en una comida, pero lo habitual es que quien se los llevas prestados los deje después dónde estaban para no alterar el recorrido del encierro. Algo que no ocurrió así esta vez, lo que marcó la primera de las carreras festivas ante las reses que se desarrolló en horario nocturno y, por lo demás, sin incidencias destacadas.