Pañuelicos a 61 bebés en Lodosa
Un total de 61 bebés, nacidos entre el 29/07/2021 y el 26/07/2022, recibieron el tradicional pañuelico de bienvenida antes del chupinazo
- Ainhoa Briceno
NIÑOS QUE HAN RECIBIDO EL PAÑUELICO ESTE 2022
Juncal Abadiano Jiménez. Adrián Abascal Espinosa. Aicha Abderrahmane Boualem. Izzah Noor Ahmed Qamar. Raúl Alayeto Lucas Vaquero. Muhammad Ali Kiyan. Ioritz Arrastia Pineda. Hidaya Bouaicha Courage. Erick Campo Bram. Evelina Caruceriu. Gala Chamorro Armendáriz. Rayan Charif Sobai El Idrissi. Daniel Stefan Chelaru. Irati De Luis Martínez. Mario Garraza Marzo. Andoni Gutiérrez Gainza. Lara Herrera Romero. Mara Iturriaga Sadaba. Mireya Jiménez Alunda. Jesús del Campo García. Gerson Jiménez Gabarri. Ramón Jiménez Gabarri. Zohan Khan Mohammad. Milana Kvitko. Mikel López Jiménez. Aitor Lumbreras Vergara. Alan Martín Eneriz. Eloy Enrique Martínez Megna. Lamine Mbaye. Mohammed Omir. Eneko Pérez Mayayo. José Francisco Pinheiro Alexandre. Gabriela Podina Arcoiza. Pablo Rivas Redondo. Arham Shahbaz. Mauro Sota Ortega. Samee Ullah Muhammad. Maia Vergara Pivniceru. Jare Alegría Lázaro. Arlén Sota Ezquerro. Iker Pardina Mora. Lara Pardina Mora. Oier Arzoz Zubiri. Martín Martínez De Espronceda Pérez. Subai Alonso Gochi. Amaia Uhalte Pérez. Uxuri Sadaba Barricarte. Laura Bujanda Royo. Iris Olabarria Palacios. Amelia Martínez Esparza. Carla Núñez Cazacu. Yulia Cauril Izal. Matías Egea Martínez. Xalbat Sarratia Morras. Blanca Osuna Martínez. Kilian Moran Erquiaga. Zoe Cabezón Arrastia. Beñat Sánchez Yuguero. Joritz Sánchez Yuguero. Carmen Lucía Manzano Fernández. Claudia Pérez Jiménez.