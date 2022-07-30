Pañuelicos a 61 bebés en Lodosa

A las 11 de la mañana y con los nervios de su primer chupinazo (y el de sus progenitores tras la pandemia), 61 bebés lodosanos y lodosanas nacidos entre julio del año pasado y este, han recibido el pañuelico de bienvenida. La Plaza de España se ha quedado pequeña para las decenas de familias que asistieron a la cita.

ORGULLO LODOSANO

Pequeños y mayores vestidos de blanco se han citado junto al quiosco listos para después recibir el cohete inaugurador de las fiestas.

El bebé de Beatriz Ezquerro y Sergio Sota nació el pasado 31 de enero. A pesar de que no viven en el pueblo, para ellos es todo un orgullo que su hija, Arlén Sota Ezquerro, reciba el pañuelico de la localidad.

Su relación con Lodosa viene dada por su padre, quien ha vivido en allí desde pequeño e incluso él mismo recibió el pañuelico cuando nació. Ahora residen en La Rioja, pero suelen ir habitualmente y no han querido perderse la vuelta de las fiestas. Sus seres queridos les han acompañado en un momento muy especial: “Es una tradición que se lleva haciendo mucho tiempo. Así la niña lleva el pueblo con ella”, ha dicho su abuela.

Los pañuelicos han sido entregados por la alcaldesa, Lourdes San Miguel, quien de hecho está a punto de salir de cuentas para ser madre. “En pocos días voy a experimentar un cambio muy grande en mi vida, pero de momento lo más inminente son las fiestas”, ha contado en una entrevista publicada ayer en este periódico.