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Fiestas

Pañuelicos a 61 bebés en Lodosa

Un total de 61 bebés, nacidos entre el 29/07/2021 y el 26/07/2022, recibieron el tradicional pañuelico de bienvenida antes del chupinazo

Ampliar Las familias de los niños que recibieron el pañuelico posan en la plaza de España
Las familias de los niños que recibieron el pañuelico posan en la plaza de EspañaIRATI AIZPURUA
  • Ainhoa Briceno
Publicado el 30/07/2022 a las 06:00
A las 11 de la mañana y con los nervios de su primer chupinazo (y el de sus progenitores tras la pandemia), 61 bebés lodosanos y lodosanas nacidos entre julio del año pasado y este, han recibido el pañuelico de bienvenida. La Plaza de España se ha quedado pequeña para las decenas de familias que asistieron a la cita.
ORGULLO LODOSANO
Pequeños y mayores vestidos de blanco se han citado junto al quiosco listos para después recibir el cohete inaugurador de las fiestas.
El bebé de Beatriz Ezquerro y Sergio Sota nació el pasado 31 de enero. A pesar de que no viven en el pueblo, para ellos es todo un orgullo que su hija, Arlén Sota Ezquerro, reciba el pañuelico de la localidad.
Su relación con Lodosa viene dada por su padre, quien ha vivido en allí desde pequeño e incluso él mismo recibió el pañuelico cuando nació. Ahora residen en La Rioja, pero suelen ir habitualmente y no han querido perderse la vuelta de las fiestas. Sus seres queridos les han acompañado en un momento muy especial: “Es una tradición que se lleva haciendo mucho tiempo. Así la niña lleva el pueblo con ella”, ha dicho su abuela.
Los pañuelicos han sido entregados por la alcaldesa, Lourdes San Miguel, quien de hecho está a punto de salir de cuentas para ser madre. “En pocos días voy a experimentar un cambio muy grande en mi vida, pero de momento lo más inminente son las fiestas”, ha contado en una entrevista publicada ayer en este periódico.

NIÑOS QUE HAN RECIBIDO EL PAÑUELICO ESTE 2022
Juncal Abadiano Jiménez. Adrián Abascal Espinosa. Aicha Abderrahmane Boualem. Izzah Noor Ahmed Qamar. Raúl Alayeto Lucas Vaquero. Muhammad Ali Kiyan. Ioritz Arrastia Pineda. Hidaya Bouaicha Courage. Erick Campo Bram. Evelina Caruceriu. Gala Chamorro Armendáriz. Rayan Charif Sobai El Idrissi. Daniel Stefan Chelaru. Irati De Luis Martínez. Mario Garraza Marzo. Andoni Gutiérrez Gainza. Lara Herrera Romero. Mara Iturriaga Sadaba. Mireya Jiménez Alunda. Jesús del Campo García. Gerson Jiménez Gabarri. Ramón Jiménez Gabarri. Zohan Khan Mohammad. Milana Kvitko. Mikel López Jiménez. Aitor Lumbreras Vergara. Alan Martín Eneriz. Eloy Enrique Martínez Megna. Lamine Mbaye. Mohammed Omir. Eneko Pérez Mayayo. José Francisco Pinheiro Alexandre. Gabriela Podina Arcoiza. Pablo Rivas Redondo. Arham Shahbaz. Mauro Sota Ortega. Samee Ullah Muhammad. Maia Vergara Pivniceru. Jare Alegría Lázaro. Arlén Sota Ezquerro. Iker Pardina Mora. Lara Pardina Mora. Oier Arzoz Zubiri. Martín Martínez De Espronceda Pérez. Subai Alonso Gochi. Amaia Uhalte Pérez. Uxuri Sadaba Barricarte. Laura Bujanda Royo. Iris Olabarria Palacios. Amelia Martínez Esparza. Carla Núñez Cazacu. Yulia Cauril Izal. Matías Egea Martínez. Xalbat Sarratia Morras. Blanca Osuna Martínez. Kilian Moran Erquiaga. Zoe Cabezón Arrastia. Beñat Sánchez Yuguero. Joritz Sánchez Yuguero. Carmen Lucía Manzano Fernández. Claudia Pérez Jiménez.

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